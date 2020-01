TV3 utiliza el logo con las cerezas de Pacha como escudo de la UD Ibiza

El presidente de la Unión Deportiva Ibiza, Amadeo Salvo, y el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, han recriminado a TV3 que utilizara el logo de la discoteca Pachá en vez del escudo del club para informar del partido de Copa del Rey contra el Barça que se disputará el 22 de enero.



Esta suplantación del logotipo oficial se produjo en el programa Esport Club de TV3, que atribuía al Ibiza como símbolo las dos cerezas de la famosa discoteca, mientras que identificaba al FC Barcelona con su escudo oficial.



El presidente del equipo ibicenco, Amadeo Salvo, ha sido uno de los primeros en mostrar su indignación en la redes sociales: "Hay más tontos que ventanas @esportclub y vosotros estáis entre los primeros", criticaba en Twitter. Salvo ha tildado de "desperdicio" la televisión catalana, a la que ha emplazado para el partido: "Nos vemos en Can Misses y os lo diré a la cara".





Hay más tontos que ventanas @esportclub y vosotros estáis entre los primeros. Desperdicio de televisión @tv3cat financiada con dinero público. para asociar al @ibizaud con una discoteca al menos hay que tener gracia. Nos vemos en Can Misses y os lo diré a la cara fenómenos. pic.twitter.com/OvF0aRUMy5 — Amadeo Salvo (@AmadeoSalvo00) January 14, 2020

Hola @tv3cat @esportclub @AdaColau l'escut de l'equip de la nostra ciutat és aquest, amb l'E d'Eivissa, un castell, la mar que representa la nostra milenaria història reconeguda per @UNESCO_es, és de molt mal gust que la tv pública posi una marca comercial en el seu lloc. pic.twitter.com/8t6tultE6f — Rafel Ruiz /?? (@RafelRuiz) January 14, 2020

El alcalde de Ibiza,también se ha mostrado indignado y en la misma red social ha señalado que es de "muy mal gusto" que una televisión pública ponga una marca comercial en lugar del escudo del equipo de la ciudad.Este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación, Salvo ha coincidido en que la, y ha destacado que las autoridades de la ciudad de Ibiza se han sumado al rechazo del club por esta acción.El presidente del equipo ha matizado igualmente queni un partido de la "magnitud" como el que se jugará entre el Ibiza, "un club modesto, y el Barça". "No podemos dejar que un árbol nos impida ver el resto del bosque", ha añadido.Salvo, que ha dado la polémica por zanjada, ha reconocido que más que enfado, "ha provocado sorpresa y un pequeño calentamiento, pero que no va a más porque no son nadie", ha dicho.El presidente de la, algo que tampoco pedirá.ha añadido sobre su críticas en Twitter.