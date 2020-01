Muere Xavi Delgado, carimástico seguidor del Atlético Baleares

El Atlético Baleares llora hoy la desaparición de Xavi Delgado, uno de sus aficionados más carimásticos, al que se le realizó un emotivo homenaje el pasado domingo y que ha fallecido tras dos meses de lucha contra el cáncer.



Delgado, uno de los dinamizadores de la grada de animación Fanàtiks en los últimos 15 años, salió del hospital el pasado domingo para presenciar en directo el Atlético Baleares-Langreo, recibiendo un emotivo homenaje en el Estadi Balear. Todos los aficionados, los trabajadores del club, jugadores, cuerpo técnico y directiva se volcaron antes, durante y después del encuentro.



Tanto la plantilla, que saltó al campo con una camiseta conmemorativa, como el club, que le entregó una placa como reconocimiento a su apoyo, rindieron homenaje a Xavi Delgado en el que fue su último partido en la grada tras muchos años de pasión por unos colores. Y durante el encuentro no cesaron los cánticos para Xavi Delgado y un continuo desfile de aficionados balearicos que se acercaron a saludarle afectuosamente e interesarse por su estado de salud.





?? Ens acaba de deixar Xavi Delgado



?? Gràcies: per la teva estima als nostres colors, la teva fidelitat balearica, per crear la grada d'animació...



Que la terra et sigui lleu company



El club vol traslladar a família, amics i @ATBFanatiks @fpatb el seu condol#TORNAM ???? pic.twitter.com/2BLXujerGa