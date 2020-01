Iturraspe: "Una fractura nasal no me va a parar"

Una fractura nasal no podrá con Gorka Iturraspe. El futbolista del Atlético Baleares ha recuperado la titularidad con la llegada de 2020 y en mente solo tiene el partido del próximo domingo ante el filial de las Palmas. Tras su gran actuación en el encuentro ante el Langreo, en el que anotó un gol y dio una sensacional asistencia de espaldas, Iturraspe pasa revista y valora el buen trabajo del equipo tras la disputa de las 20 primeras jornadas.

"Veníamos de perder en Luanco y sabíamos la importancia de ganar los dos partidos seguidos en casa. El marcador se nos puso en contra el domingo, pero supimos remontar y eso al final sabe mejor. 45 puntos de 60 es una barbaridad pero el Atlético está ahí y no nos podemos relajar. Fuera nos está costando ganar en césped artificial, pero nuestro deber es acostumbrarnos", ha señalado el futbolista del conjunto blanquiazul.

Iturraspe, uno de los protagonistas, en el encuentro ante el Langreo, analizó su buen hacer sobre el verde. "Recibí un golpe en la nariz en el 60, pero hasta ahí estuve fresco y con buenas sensaciones. No paraba de sangrar y enseguida levanté la mano. Estuve un rato fuera, pero no paraba de sangrar y no pude seguir, aunque no tengo intención de parar, con un poco de precaución ya está", ha señalado, para añadir: "Sumar en ataque con goles y asistencisa nos da un plus de confianza. En la jugada de David Haro le veo de reojo, es una ratilla y sabía que si le metía la pelota iba a llegar. En la Segunda B hay jugadores de calidad y se ven destellos de ese tipo".