Samuel Shashoua vuelve al Atlético Baleares cedido por el Tenerife

El regreso de Samuel Shashoua al Atlético Baleares está cerrado. El futbolista británico, que tanto cariño suscitó el pasado curso entre la afición balearica, llega cedido por el Tenerife hasta final de temporada. Por si el conjunto blanquiazul no tuviera suficiente con un Shashoua, en las próximas horas se podría oficializar también la cesión al club balear de su hermano pequeño, Armando, de 19 años y que juega en el filial del Tottenham. El joven futbolista "interesa" y apuntan desde el club que "parece que hay muchas opciones".

El mercado de fichajes centró el discurso de Manix Mandiola, técnico del Baleares, tras la victoria conseguida por su equipo ayer ante el Langreo. El preparador vasco reconoció haber solicitado refuerzos a la dirección deportiva del club, pero también admitió que "luego ellos hacen lo que pueden".

Samuel no estusiasma especialmente al de Eibar, así lo dejó entrever el vasco al ser cuestionado por el futbolista. "No sé exactamente cómo está, pero lo que está claro es que no ha competido como Dios manda desde el pasado mes de mayo. Cuando jugó con nosotros el play-off ya estaba tocado y que yo recuerde hizo medio partido bueno en las eliminatorias. Estuvo arrastrando una lesión y por lo visto han pasado seis meses, y sigue sin estar recuperado. No sé hasta qué punto nos podrá aportar si viene", señaló el entrenador del conjunto blanquiazul en rueda de prensa.

"Si viene gente a sumar y a mejorar lo que tenemos o a hacerles mejores a los que ya están jugando, bienvenidos sean. Nunca hablo de nombres porque tampoco controlo demasiado y no sé cómo de avanzadas están las negociaciones. Yo siempre sugiero que se hagan cosas, luego el club hace lo que puede. A mí me escuchan y tanto yo como Arriola damos nuestra opinión, luego ellos son lo que deciden. Vengan refuerzos buenos, malos o regulares, mi trabajo es hacer que todos parezcan buenos", señaló el técnico del Baleares. Mandiola también valoró de forma positiva la victoria ante el Langreo.