2020 va a ser un año difícil de digerir. Empezar disputando la Superocopa de España en Arabia Saudí se me ha atragantado en pleno mes de enero, todavía con la digestión de los turrones en el tintero. La falsa normalidad de la que presume el país contrasta con las historias a pie de calle que nos han llegado de los periodistas desplazados hasta la zona, un filtro bastante más objetivo que el de las autoridades sauditas. "Habrá un antes y un después de esta Supercopa", faroleaba a un mes vista del torneo Luis Rubiales, presidente de la Española, ya con el oro del moro en el bolsillo. El único interés del totalitario régimen en celebrar una competición como la Supercopa es económico y eso no tiene contrapartida cultural o política alguna. Para Arabia Saudí la Supercopa es propaganda, no una línea de cambio hacia la libertad o la democracia. Ellas siguen sin poder decidir, señor Rubiales. No hemos arreglado su mundo, me atrevería a decir que incluso lo hemos empeorado.



Los pasos de verdad se dan en Son Moix



Por suerte para nosotros, aquí andamos algo más adelantados, aunque todavía siga siendo noticia que tres mujeres arbitren en pleno siglo XXI un partido de baloncesto profesional. Ocurrió el pasado viernes en el Palau d'Esports de Son Moix, en el encuentro que enfrentó al B the Travel Brand ante el Tau Castelló. A partir de ahora, que lo vuelven a hacer, ya no será primicia. De esos pasos hablamos en nuestra democracia. Pueden parecer pequeños, pero no dejan de ser muy importantes.



Pero en Málaga se estancan



Las inapropiadas imágenes del ya exentrenador del Málaga Víctor Sánchez del Amo masturbándose ante una cámara y enseñando más de lo que debe han llevado al club andaluz, curiosamente dirigido por el jeque árabe Abdullah ben Nasser Al Zani, a despedir de manera irrevocable a su técnico por "dañar gravemente la imagen de la entidad". Me quejaba yo de 2020, pero lo del bueno de Víctor es de traca. Se graba (he ahí su única irresponsabilidad), le extorsionan, se filtran las imágenes, toda España bromea con tus atributos y si la vergüenza no fuera suficiente, te echan de tu puesto de trabajo. El Málaga se equivoca, una vez más, aunque lo lleva haciendo los últimos seis años. Nada nuevo.



Me preocupa el Collerense



Nunca el Collerense femenino había fichado como lo ha hecho en este mercado invernal, trayendo a jugadoras de la liga italiana y de sólidos equipos de la española. Es una apuesta a todo o nada y, tras la derrota de este pasado fin de semana, parece que sigue siendo a nada. Solo espero que este desembolso no acabe pasando factura en el futuro del club.