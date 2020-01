El Espanya instala su nueva pista sintética en Son Rapinya

El Espanya HC de la Liga Elite de hockey línea ya tiene su nueva pista sintética para Son Rapinya. Directivos, aficionados, familiares y los jugadores del equipo filial han iniciado pasadas las siete de la tarde de este lunes la instalación de la nueva superficie en el pabellón Joan Seguí. En el club han calculado que tienen trabajo hasta pasadas las doce de la noche, puesto que a esta hora todavía no está completada la mitad.

El Espanya, que no puede jugar este fin de semana en el Velòdrom Illes Balears, había valorado en pretemporada la opción de comprar una pista, pero el coste era elevado -algo más de 25.000 euros- y finalmente la directiva optó "por alquilar una pista, que es la que se utilizó en los World Roller Games de Barcelona el verano pasado", según ha confirmado Guillermo Obrador, que en la actualidad ocupa el cargo de secretario en el club palmesano.

El alquiler de la pista tiene un coste de 650 euros/mes y se quedará en el pabellón hasta que acabe la competición, ya que el Ajuntament de Palma les ha facilitado un container para guardarla cuando se desmonte después de los partidos.

El Espanya HC recibirá el próximo sábado al Tres Cantos madrileño en Son Rapinya y después del encuentro el equipo de Liga Elite (que ayer se entrenaba en el velódromo). De no surgir contratiempos, la plantilla ya se podrá ejercitar este martes en el pabellón Joan Seguí para acostumbrarse a la nueva superficie.

La Federación Española no ha dado opción este año a los equipos de jugar en una pista que no sea sintética. Cabe recordar que la pasada campaña el EHC tuvo que hacer frente a varias multas por no poder jugar en el velódromo y hacerlo sobre el parquet del pabellón Joan Son Rapinya.