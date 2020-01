Oblak, decepcionado: "No hemos tenido suerte"

El esloveno Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, admitió este domingo, tras la derrota contra el Real Madrid en los penaltis en la Supercopa de España, que su equipo está "decepcionado", lamentó que no tuvo "suerte suficiente para ganar" la final y remarcó que "hay que levantar la cabeza".

"He felicitado a los jugadores del Real Madrid. Nosotros estamos decepcionados. Hemos querido ganar esta copa y no hemos tenido suerte suficiente para ganarla", valoró el capitán del conjunto rojiblanco en declaraciones a 'Movistar' al término del choque en el estadio King Abdullah de Yeda, en Arabia Saudí.

"Los penaltis los estudias, los miras, se pueden trabajar, pero al final el jugador que tira decide dónde va a lanzarlo. Nuestra mala suerte es que ellos han tirado y han marcado. Nosotros infelizmente fallamos dos. Es fútbol. Es una lotería. No hemos tenido suficiente suerte para ganar", repasó de la tanda decisiva.

También fue preguntado por la falta por detrás de Fede Valverde a Álvaro Morata en la prórroga, cuando el atacante iba a encarar a Thibaut Courtois sin ninguna oposición. "Es difícil opinar. No es bonito verlo, pero al final lo ha hecho para que no marcáramos. Es una tarjeta roja clara. Ha decidido así y no hemos tenido esta ocasión clara que teníamos que haberla tenido", apuntó.

"Yo creo que tuvimos controlado bastante el partido. Al contragolpe estuvimos peligrosos. No tuvimos ocasiones muy claras, pero estuvimos cerca, ahí, y nos ha faltado poco para marcar un gol", continuó Oblak, quien dijo que "no debería afectar" la derrota en esta final, porque su equipo ha perdido "por penaltis".

"No es que hayamos hecho un partido malo. Hemos hecho un buen partido. Hay que coger las cosas buenas y pensar en adelante, porque la temporada es larga y en juego hay tres títulos más", añadió.

Vitolo: "A levantarse, estamos en buena dinámica para lograr algo importante"

Víctor Machín, 'Vitolo', extremo del Atlético de Madrid, dijo este domingo, tras la derrota que su equipo pasará una "noche jodida", pero instó a "levantarse", porque su conjunto está en "una buena dinámica para lograr algo importante" este curso.

"Está claro que hoy pasaremos una noche jodida, mañana seguro que también, pero esto es fútbol. Ya el fin de semana tenemos otro partido y hay que levantarnos. Al final tenemos que mirar que el equipo se ha entregado y ha competido contra dos grandes equipos. Hay que quedarse con eso. Estamos en una buena dinámica para lograr algo importante", valoró en zona mixta al término del encuentro.

Vitolo también fue preguntado por la falta de Fede Valverde sobre Álvaro Morata. "Al final, no puedo entrar a valorar lo que hace cada uno. Nos dedicamos a lo nuestro y nada más", contestó el futbolista, que salió en el minuto 56 del partido en sustitución del mexicano Héctor Herrera.