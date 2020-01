Nadal: "Algunos van a las pistas con más sustancias en el cuerpo de las que deberían"

El manacorí Rafa Nadal, tras su encuentro ante Novak Djokovic en la final de la ATP Cup, que acabó con victoria para el número 2 del mundo con un marcador de 6-2/7-6 (4), criticó la actitud mostrada por una parte de la afición serbia durante la final del torneo. "Ya he vivido algunos episodios con algunos de estos seguidores que son fanáticos... Y no son australianos. La realidad es que a veces van a las pistas con más sustancias en el cuerpo de las que deberían y no entienden mucho de este deporte", lamentó el tenista mallorquín en rueda de prensa.

Durante el transcurso de su eliminatoria ante Djokovic, se vio a al tenista balear muy molesto, llegando a hablar en varias ocasiones con el árbitro sobre la actitud de determinados sectores de la afición contraria. "Amo el apoyo hacia su jugador y hacia su país. Es una parte muy bonita del deporte, simplemente que hay un momento dado en el que hay que respetar al otro jugador", concluyó Nadal.