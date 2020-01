El Palma Futsal se queda con la miel en los labios ante el Movistar Inter

El Palma Futsal no pudo ante el líder de la competición, el Movistar Inter, en un partido en el que los hombres de Antonio Vadillo se adelantaron en el marcador con un tanto de Tomaz, pero se encontraron con un gol en contra a doce segundos del descanso que inició la remontada interista. Los mallorquiness tuvieron un sinfín de oportunidades, entre ellas un palo de Raúl Campos, y merecieron mucho más ante un Son Moix lleno hasta la bandera con 4.000 aficionados. La falta de acierto les condenó a la derrota por tres goles a cuatro.

El Palma Futsal empezó muy enchufado el partido y sería quien llevaría el peso del juego en los primeros compases del juego. La primera gran ocasión del choque la tuvo Ximbinha que se plantó en un mano a mano ante Álex González, pero el meta interista adivinó la intención del brasileño para interponerse a la trayectoria del balón. La presión del Palma surtía efecto con una recuperación en primera línea que produciría el gol de Tomaz para adelantar al conjunto mallorquín.

Los palmesanos estaban cómodos sobre la cancha y en la siguiente acción el propio Tomaz pudo ampliar ventajas pero el portero visitante puso un pie salvador para evitarlo. Apenas tenía trabajo Barrón que puso una gran mano a la volea de Marlos y que veía como Humberto mandaba un balón al larguero. Eran las únicas ocasiones claras del Movistar Inter mientras que los locales generaban mucho peligro en acciones de contraataque. En los últimos minutos de la primera mitad apretó un poco más el equipo de Madrid, que logró empatar el choque a doce segundos del descanso con la diana de Marlon.

El golpe fue duro, pero el Palma salió en la segunda mitad decidido a recuperar la ventaja en el marcador. Joao y Ximbinha pusieron a prueba a Álex González nada más reiniciarse el juego con sendos tiros exteriores. Los isleños buscaban el tanto, pero en una transición de ataque sería el Movistar Inter quien se pondría por delante con un tanto de Gadeia que dejaba helados a los 4.000 aficionados presentes a Son Moix.

Tocaba volver a levantarse y el Palma decidía aumentar la intensidad. Raúl Campos, en un mano a mano, y Nunes, con un disparo potente, tuvieron dos buenísimas ocasiones para tratar de devolver la máxima igualdad en el luminoso aunque en ambas acciones apareció Álex González. El color empezaba a coger tintes verdes y se volvía a enchufar la tribuna, sobre todo cuando Campos conectó un cañonazo desde muy lejos que sorprendía al portero rival y que acabaría golpeando en el palo.

El dominio del Palma empezaba a convertirse en un asedio con ocasiones de todos los colores. Los de Vadillo lo intentaron en el contraataque, de jugada combinada, tiro exterior, tras recuperación pero Álex González se erigía como el héroe interista deteniendo las intentonas locales. Los mallorquines perdonaron y eso lo castigó un Movistar Inter ante el que no se pueden permitir estos lujos. Cuando más dominaba el equipo de Son Moix llegó un contraataque fugaz del Movistar Inter que se encargaba de culminar Gadeia para anotar el tercero para su equipo.

Por si eso fuera poco, de una gran ocasión del Palma en la que Eloy Rojas estuvo muy cerca de recortar distancias se produjo un nuevo contraataque visitante que terminaba en gol de Humberto para dejar el partido muy cuesta arriba. Vadillo reaccionó alineando portero-jugador. Con ataque de cinco se jugaba, más si cabe, en cancha rival pero el gol se seguía resistiendo. Este acabaría llegando como consecuencia de un doble penalti que convirtió Nunes.

Siguió intentándolo el Palma, que a pocos segundos para el final, recortó distancias con un tanto de Ximbinha que, sin embargo, llegó muy tarde porque ya no dio tiempo para más y la victoria se acabó yendo a Madrid a pesar del gran esfuerzo realizado por los hombres de Vadillo.

"No le puedo achacar nada a los jugadores, pero para afrontar este tipo de partidos debemos ser más nosotros mismos". Con esta frase resumió Antonio Vadillo, técnico del Palma Futsal, el encuentro que su equipo firmó este sábado ante el Movistar Inter. El técnico del conjunto mallorquín reconoció que en algunos compases del encuentro sus hombres no fueron lo "valientes" que suelen ser ante otros rivales. "Si le das un metro de espacio a un equipo como el Inter, las cosas se ponen muy cuesta arriba. La sensación es que no estábamos siendo lo intensos que deberíamos y con balón creo que nos faltaba algo de valentía. Hoy (por ayer) nos ha faltado un puntito para sacar algo positivo", resumió el preparador andaluz.