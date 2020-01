Mandiola: "Estamos preparados, no podemos depender de ningún jugador"

"Estamos preparados", ha señalado este mediodía Manix Mandiola, técnico del Atlético Baleares, ante las cinco bajas que tiene el equipo para recibir el domingo al Langreo. "Rovirola, Jorge, Canario, Checa y Luca son bajas seguras", ha recordado el vasco.

"Jorge Ortiz en casa es determinante, pero estamos preparados para buscar alternativas y no podemos depender de ningún jugador ni de dos; ya sabemos que estas cosas pasan y hay otros que están preparados para jugar", ha sentenciado Mandiola, que no se fía del Langreo: "Viene de levantar dos goles en Ibiza y en la ida ya nos costó mucho ganar y nos encerraron los últimos 20 minutos. Tendrá la dificultad de cada domingo, sabemos que no es fácil y que puede que acabemos pidiendo la hora, será buena señal".

"Cuando pierdes partidos sacas conclusiones y el otro día nos marcaron un gol de juveniles, que eso nos viene bien para ver nuestras carencias, y encima ganamos. Perder no mejora a nadie, ganar sí. Tuvimos un día negro en Luanco, pero la línea es la misma", ha explicado el eibarrés, que ha destacado el buen nivel defensivo del equipo: "Seguimos siendo aún así de los mejores equipos en defensa y estoy contento".

"Creo que el equipo que haga 75 puntos ganará la liga", ha repetido Mandiola, que ha agregado: "No somos muy superiores a nadie y el Atlético e Ibiza, lo mismo; son rivales como nosotros". "Nos pintaron la cara en Luanco y al Ibiza le igualaron, esas cosas pasan. La segunda vuelta se aprieta más y alguno saldrá beneficiado como nosotros el año pasado con nuestra gran segunda vuelta. El año pasado la segunda vuelta hicimos 41 puntos y parecía irrepetible y hemos hecho 42, ¿por qué no podemos hacer ahora 43?" ha recordado.

"Samuel (Shashoua) en buenas condiciones sería una buena ayuda en su mejor versión", ha admitido Mandiola, consciente de que se ha barajado el retorno del británico en este mercado de invierno. "Sugiero cosas a nivel de fichajes, pero no es fácil mejorar un equipo que ha hecho 42 puntos y cualquier cosa que no tenga garantías, mejor que no venga", ha aseverado. "Mi experiencia me dice que hay que reforzar algunas cosas, el año pasado acabamos la temporada con Rodrigo de lateral derecho", ha concluido.