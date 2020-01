Alonso: "La Copa es una meta que ahora nos queda un poco lejana"

El entrenador del B the travel brand Mallorca Félix Alonso habla sobre las posibilidades de clasificarse para la Copa Princesa: "No depende de nosotros como dependía hace dos jornadas. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en que es un partido de liga fundamental para nosotros. Si luego se da la circunstancia de que Gipuzkoa ha perdido en casa contra Cáceres pues estupendo porque estaríamos clasificados para la Copa aunque es un objetivo que ahora mismo nos queda un poco lejano".

El entrenador local comentó qué espera el equipo del partido de esta semana: "El Castelló es un equipo que juega con muchas posesiones por partido y que cuenta con jugadores muy expertos en la categoría. Tenemos que intentar llevar el juego más a nuestro terreno en el sentido de evitar esas situaciones de contraataque, defender muy bien su línea exterior porque tiene mucha amenaza por sus bases y sus aleros y, básicamente, minimizar ese juego que ellos despliegan y tratar de llevarles más al 5 contra 5".

Alonso tiene clara la receta para seguir en la parte alta de la clasificación: "Si queremos seguir arriba necesitamos no dejar pasar victorias en casa. Nos hubiera gustado no tener lesiones, pero forman parte del deporte. Empezamos de manera irregular con el partido que hicimos contra Oviedo y luego la derrota contra Palencia que se arregló con las siete victorias consecutivas con muy buenos partidos como el de Valladolid en Son Moix. En líneas generales creo que la primera vuelta se ha visto manchada por las derrotas que hemos tenido en casa. De no haber sido así creo que estaríamos ante una primera vuelta excelente.

Por su parte, Pablo Bertone valoró que el equipo está encontrando "una muy buena dinámica". "Los que estaban un pasito atrás físicamente ya están a la par del equipo y eso nos da muchas posibilidades", comentó.