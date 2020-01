Tirado: "Está de moda que los equipos grandes vengan a pescar al Palma Futsal"

"Ojalá que la plantilla se cierre tal y como está. Que no pase nada más". El deseo de José Tirado, director deportivo del Palma Futsal, depende ahora mismo del Barcelona. El conjunto catalán ha llamado a la puerta de Ximbinha y el Palma es "consciente que para cualquier jugador es un sueño ir a clubes como el Barcelona, el mejor del mundo".

Tirado ha aprovechado la rueda de prensa se presentación de las dos nuevas incorporaciones del club, Rafael Vilela y Allan Barreto, para pasar revista y analizar el mercado invernal. El director deportivo del Palma teme la marcha de Ximbinha al Barça, pero se respalda en la fuerza del grupo para plantar cara a la segunda vuelta del campeonato. "Hoy en día está de moda que los equipos grandes vengan al Palma a pescar, no podemos hacer nada y ojalá que no se mueva nadie. Sabemos que no somos una potencia a nivel económico y somos conscientes que para los jugadores es un sueño ir a clubes como el Barcelona. No hay que esconder nada, todos sabemos cómo está la situación", ha reconocido el directivo del Palma.

"A día de hoy no pensamos en incorporar a nadie, pero mañana puede llegarte un equipo y comprarte al portero. Nuestro objetivo ahora mismo es que la plantilla se cierre tal y como está ahora y que no pase nada más", ha deseado Tirado.

El exjugador del Fisiomedia, acompañado en todo momento por el presidente del club Miquel Jaume, se ha congratulado por la llegada de Allan y Vilela, pero ha descartado que ambos jugadores puedan ayudar al equipo en el encuentro de este sábado ante el Movistar Inter. "Todavía no contamos con el transfer de los futbolistas, es un proceso que lleva unos días, pero esperamos que para el encuentro del Valdepeñas ya podamos tener toda la documentación lista. Físicamente ellos también necesitan ponerse a tono durante dos o tres semanas, porque acabaron de competir el pasado 10 o 15 de noviembre. Necesitaban estar tres o cuatro semanas parados", ha señalado.

Allan Barreto, de 30 años, es un ala-cierre con carácter y un líder dentro de la pista. El futbolista ha reconocido esta mañana sentirse muy "agradecido" por la confianza que le ha mostrado el Palma. "Vengo a un proyecto que aspira a a ganar algún título", ha señalado el futbolista brasileño durante su presentación.

Por su parte, Rafael Vilela, de 26 años, también ha mostrado su satisfacción tras fichar por el conjunto verde pistacho. "Vengo a ayudar y fortalecer el grupo. El equipo me ha recibido muy bien y así es fácil sentirse cómodo", ha señalado el el pívot internacional con Azerbaiyán – ya que cuenta con doble nacionalidad-.