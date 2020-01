Manu Herrera. "Debemos dar un paso adelante"

Manu Herrera quiere más. El guardameta del Atlético Baleares, asegura que el equipo debe "dar un paso adelante" y califica de "anecdótica" la posición que ocupan junto al Atlético de Madrid B en la tabla. El cancerbero, feliz con la confianza que le ha depositado Manix Mandiola durante el presente curso, reconoce que "queda lo más difícil, pero también lo más bonito".

"Debemos dar un paso adelante porque queda lo más difícil, pero también lo más bonito. Estoy contento por poder ayudar al equipo desde dentro ya que el año pasado era desde fuera. Debemos intentar sumar de tres en tres sacando lo mejor de cada uno y no debemos pensar que aquí algún equipo va sobrado, hay igualdad en la categoría. Los de arriba no lo vamos a ganar todo", ha indicado.

El conjunto blanquiazul, que el domingo pasado logró una victoria balsámica ante la Peña Deportiva, rompió con su racha de malos resultados: "No estamos acostumbrados a perder dos partidos seguidos ni a encajar tantos goles, pero no se puede mantener el mismo nivel toda la temporada ni dar lo mejor de uno mismo siempre. Estos accidentes pasan a los largo del curso, pero nos hemos recuperado rápido tras el parón. La mejor manera de empezar el año era ganar a la Peña, un rival complicado que nos puso las cosas difíciles".

El equipo, que descansó ayer, esta mañana ha vuelto a los entrenamientos con las miras puestas en el partido del próximo domingo ante el Langreo. "A estas alturas es anecdótico ser colíder con el Atlético B, pero gusta recuperar el coliderato. La competición está igualada y hay pocas diferencias. No va a haber equipo fácil en la segunda vuelta, por mucho que esté cerca del descenso, no nos equivoquemos. Debemos seguir fuertes en casa", ha zanjado.