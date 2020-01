Adiós al 'amic' Mateu Cañellas Roca

Se hace difícil escribir sobre una persona que además de admirar, como es mi caso, también se unen unos lazos de gran amistad desde hace cuarenta años. Nunca jamás vi algo que me disgustara de mi amigo Mateu Cañellas Roca (Palma 1948), incluso puede parecer que solo busco subirlo a un pedestal y no es así, los que le conocíamos y trabajamos en pro del deporte ya hace tiempo que sabíamos que (con premios o sin premios) él ya estaba en lo más alto del deporte balear. Tampoco hablaré de su currículo, que es amplio y que estos días los medios de comunicación han dado fe de ello, yo más bien me quiero referir a la persona de Mateu Cañellas Roca y sus grandes virtudes, familiar, cauto, humilde y un gran amigo. Será una pérdida irreparable. Mateu fue un hombre bueno, trabajador, formal, correcto, educado, inteligente, dialogante, justo, solidario, honesto, bondadoso, noble y amigo, o sea, una gran persona.



La vida es muy bonita, pero a veces es tremendamente injusta, como lo ha sido con el amigo Mateu. Trabajando toda una vida en lo laboral y en lo deportivo, no solo en atletismo y en tir de fona, también ayudando otras pruebas como Lluc a Peu, Comité Disciplina Deportiva, etc. Trabaja durante muchos años construyendo una casa de campo para su familia, un bonito hogar en una zona muy tranquila en donde le encanta estar con su familia y algún domingo invitar a los amigos a comer paella que el propio Mateu cocina, busca tranquilidad, busca reunir a la familia, busca poder jugar con sus nietos (hombre de convicción familiar). Luego se jubila del trabajo, manifiesta que ya no quiere salir tantas veces a la península ni al extranjero donde acudía para ejercer de juez de atletismo, también deja la presidencia de la Federació Balear de Tir de Fona, pero nos sigue ayudando como presidente honorífico, nos hace cursos, redacta documentos, charlas, nos representa cuando es necesario y nos aconseja.



Tiene tiempo y vuelve a entrenar y a correr pruebas populares y maratones (en los años 70 fue campeón de España y tuvo varios récords de Balears), todo se presenta favorable para disfrutar a tope de la vida, tiene salud, se cuida, no fuma, no bebe, hace tan solo cuatro meses corrió su última carrera y ¡zas!: el viernes 3 de enero del 2020 Mateu nos deja para siempre. Mateu ya no podrá correr más carreras, ya no podrá estar en su casa de campo con amigos, ya no podrá compartir tantas cosas con su querida esposa Àngels (de quien se enamoró en su juventud cuando ella jugaba al baloncesto), tampoco podrá estar con su hija Marta, ni acudir a los conciertos de su otra hija Rosa, tampoco podrá ganar en las carreras a su hijo Mateu... y lo peor, ya no podrá disfrutar ni abrazar a sus nietos Marta, Víctor y Alicia.

Querida familia, sois unos afortunados por haber tenido un padre ejemplar y muy querido. Balears ha perdido a un referente histórico. El deporte en general ha perdido, y el atletismo en particular, ha perdido mucho, pero es que en el Tir de Fona nos hemos quedado huérfanos. Sí, nosotros teníamos una madre que es Pep Sanchis y a un padre que era Mateu y que ya se nos fue, ahora solo nos queda seguir teniendo a Pep Sanchis por muchos años. Mateu se fue, pero su legado queda y no solo para la posteridad, es que continuará haciendo historia, nosotros realizaremos sus propuestas que en algún momento había comentado. Mateu, gracias por tu amistad, agradecerte lo mucho que aprendí de ti. Lograste que, junto a otras personas, continuemos vuestra gran labor realizada con nuestro deporte: el tir de fona. Fins sempre amic Mateu, descansa en pau.



El funeral será hoy martes a las 20 horas en la iglesia del Sagrat Cor de los Hostalets.