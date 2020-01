El B the travel se obliga a iniciar bien el año en Almansa

El B the travel brand Mallorca visita esta tarde (19:00 horas, se puede ver por streaming en IB3 y en la plataforma LaLigaSportsTV) al Afanion CB Almansa, en partido correspondiente a la jornada 16 de la LEB Oro, con el objetivo de iniciar el año con una victoria y quitarse el mal sabor de boca de la derrota ante el Lleida.

El conjunto local, que aprovechará la visita del equipo mallorquín para celebrar el 'Día del Club', es un novel en la categoría que en tres años ha ascendido de Primera Nacional a LEB Oro y que llega en la decimocuarta posición después de ganar 6 partidos y perder 9 (ha anotado 1.125 puntos y ha encajado 1.176). El B the travel es tercero, con un balance de 10 victorias y 5 derrotas (1.187 puntos a favor y 1.084 en contra), y comparece obligado a resarcirse de la derrota del pasado domingo en Son Moix ante el Lleida.

Félix Alonso, técnico leonés del B the travel, señaló que esperaba que esta derrota ante los catalanes fuera "el toque de atención definitivo". Reconoció que el partido ante Almansa era "importante" y calificó al rival de "peligroso" porque su manera de jugar "exige mucho a nivel de concentración". Al ser interpelado por la Copa, se mostró fue rotundo: "En estos momentos no depende de nosotros". Además, no quiso adelantar qué jugador sería el descartado por motivos técnico-tácticos, ya que por primera vez esta temporada se verá en esta tesitura.

El Almansa ha perdido 3 partidos como local (el último, el 29 de octubre), aunque fue capaz de superar en la octava jornada al potente Valladolid (67-64). Inició la competición perdiendo los cuatro primeros partidos, pero después se asentó y antes de perder la semana pasada en Melilla (por 90-74) encadenó tres victorias.

El ala pívot Nikola Cvetinovic es su máximo anotador con 14,6 puntos de media. El alero Rowell Graham, duda por una lesión en el tobillo, destaca en el aspecto reboteador con 7,2 de media. El base Miguel Varajao es el mejor asistente (3,4 por partido). Rubén Perelló, su técnico, reconoció la dificultad extrema del encuentro por considerar al B the travel "un equipo todopoderoso, que cuenta con la plantilla más completa de la competición".