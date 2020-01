Horario y dónde ver el debut de Nadal en la ATP Cup

Rafa Nadal se estrena mañana sábado, no antes de las 12:00 horas, en la ATP Cup, competición de nuevo cuño que se disputa por primera vez y que se celebra en Australia. El canal de temática deportiva Teledeporte retransmite este torneo.



España, que es favorita al título en este torneo que ha sido definido como un Mundial de selecciones, se mide hoy ante Georgia en un grupo en el que también están Japón y Uruguay.



Roberto Bautista será el primero en jugar en Perth, sede del grupo de España. El castellonense se enfrentará a Aleksander Metreveli a partir de las 10:00 horas. A continuación jugará Nadal: el manacorí, que inicia hoy de forma oficial un exigente 2020, se medirá a Nikoloz Basilashvili no antes de las 12:00 horas.



El actual número uno del mundo también está previsto que juegue el partido de dobles, haciendo pareja con el asturiano Pablo Carreño. La previsión es que sea a partir de las 14:00 horas y ante el dúo georgiano Aleksandre Bakshi/George Tsivadze.





