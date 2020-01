Nadal: "No nos tomamos la ATP Cup como preparación del Abierto de Australia"

El tenista Rafa Nadal lidera al equipo español que afronta desde el sábado la nueva ATP Cup en Perth, un paraíso natural y que respira tenis, con ambición y "emoción" por pelear el torneo, sin pensar en que sea una "preparación" para el Abierto de Australia que vendrá a continuación.



"Es genial estar en Perth y estoy emocionado de jugar la ATP Cup. La gente apoya mucho el tenis en todo el país, y es emocionante compartir esta competición con excelentes compañeros de equipo. Queremos hacerlo bien", dijo el número uno del mundo en declaraciones que recoge la web de la ATP.



Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Feliciano López forman el equipo español que buscará llegar lejos en este Mundial de la ATP, un mes después de ganar la Copa Davis, el tradicional Mundial del tenis en esa pugna entre ITF y ATP. España de debutará el sábado ante Georgia, dentro de un Grupo B que comparte también con Japón y Uruguay.





#TeamSpain takes in the beautiful surroundings of Rottnest Island, by air and by sea.



