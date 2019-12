Los deportistas mallorquines sueñan a lo grande en 2020

El Mallorca se impone la permanencia como objetivo

Tras cerrar un 2019 inimaginable con el ascenso a Primera División, el Real Mallorca afronta el año que entra con el arduo cometido de solventar su papeleta en la máxima categoría del fútbol español. Décimo séptimos en la tabla, a un punto de los puestos que marcan el descenso, el conjunto que dirige Vicente Moreno debe poner solución a los malos resultados que acumula cuando juega lejos de su feudo, donde solo ha sumado un punto de 24 posibles.

En el mercado de fichajes invernal se espera la llegada de varios refuerzos que den un plus a un equipo al que pocos reproches se le pueden echar tras la disputa de las dieciocho primeras jornadas. El Mallorca ha sido capaz de lo mejor y lo peor en este inicio de campeonato, convirtiéndose en el primer equipo en ganar al Real Madrid durante el presente curso y resucitando a rivales de la parte baja de la tabla.

El límite salarial, el más bajo de la categoría, es una losa que arrastra el club y en la que se apoya directiva y cuerpo técnico cuando los resultados no llegan. Lo cierto es que la diferencia es sustancial, pero no puede servir como excusa para no luchar por el objetivo de la permanencia.

2020 debe ser el año del asentamiento, el curso que debe fraguar las bases del futuro. La propiedad americana, que este 4 de enero cumplirá cuatro años al frente de la entidad mallorquinista, ha aportado hasta el momento más de 30 millones de euros para compensar las pérdidas que arrastraba el club de ejercicios anteriores y restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto. Sobrevivir en Primera es el primer paso para sanear las arcas y, sobre todo, mantener feliz a la propiedad americana. El Mallorca se impone el objetivo de la permanencia.



El Baleares busca el ascenso

Este 2019 será recordado por el Atlético Baleares como el año en el que, hasta en dos ocasiones, el equipo blanquiazul rozó el ascenso a Segunda División. El primer varapalo llegó ante el Racing de Santander en el duelo de campeones. Los mallorquines dispusieron de una segunda oportunidad, pero en esta ocasión fue el Mirandés quien acabó con el sueño de los balearicos. Pese a todo, 2019 ha sido un año redondo para el Baleares. El conjunto blanquiazul se ha vuelto a armar para afrontar una temporada en la que solo el filial del Atlético de Madrid parece hacerle sombra. Los nuevos fichajes están dando la talla y el club que preside Ingo Volckmann se marca como único y real objetivo el ascenso. El nuevo Estadi Balear espera el ascenso de su equipo para 2020.



BTTB, la ACB como meta

Capaz de lo mejor y de lo peor, el B the Travel Brand se marca como objetivo el ascenso a la ACB en este 2020. Con un equipo creado a golpe de talón, los de Félix Alonso cierran un año titubeante, situados en la tercera posición de la tabla. El pasado mes de junio el conjunto mallorquín no pudo colocar la guinda al pastel al caer en el último partido de la 'Final Four' disputada en Bilbao, una deuda pendiente con su afición a la que quieren buscar solución durante el presente curso.

El club presidido por Guillem Boscana no para de crecer y el objetivo que se ha impuesto en esta segunda vuelta del campeonato es llegar a los 2.500 socios, una meta que el Bahía San Agustín alcanzará de seguir metido en la parte alta de la tabla.



El Palma Futsal se exige su primer título

La Copa del Rey, la Copa de España o incluso la Liga... El Palma Futsal crece temporada tras temporada, pero las vitrinas del joven club mallorquín siguen todavía vacías. Asentados en la competición regular y reconocidos como uno de los equipos más potentes de España, el conjunto que dirige Antonio Vadillo quiere premiar la fidelidad de su afición celebrando su primer título de la historia. El pasado curso el Barça acabó con el sueño de su primer trofeo en la tanda de penaltis, este 2020 el Palma vuelve a apuntar alto y espera que al fin se reconozca su trabajo en la pista. La primera piedra en el camino será el Movistar Inter, rival de los palmesanos en la Copa de España que se celebrará en Málaga el próximo mes de marzo. Es el año para dar un golpe sobre la mesa.



El Urbia quiere dejar su sello

Tras dos años en blanco y no sin dificultades para poder inscribirse en la máxima categoría del voleibol español, el Urbia Voley Palma quiere volver a celebrar títulos como ya lo hiciera durante la temporada 2016/17, en la que se proclamó campeón de la Copa del Rey y de la Superliga. El equipo que dirige Marcos Dreyer será este año además el anfitrión de la Copa, algo que ilusiona especialmente al conjunto mallorquín de cara a la temporada que entra.

Por su parte, el ConectaBalear Manacor presume de su segundo año en la elite del voleibol, donde busca su asentamiento entre los doce mejores equipos del país. Con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, los de Jaume Febrer ocupan a día de hoy una nada despreciable octava posición.



Rafa Nadal persigue su décimo tercer Roland Garros

Rafel Nadal, que el próximo sábado estrena el año en la nueva Copa ATP en Australia, se marca como objetivo de 2020 su decimotercer título en Roland Garros, en un curso en el que tiene marcado en rojo en el calendario los Juegos de Tokio. El manacorí cerró su triunfal año, uno de los mejores de su carrera deportiva, con 65 partidos disputados y un balance de 58 victorias y solo siete derrotas. Nadal hace un gran balance de 2019, con cuatro títulos: su duodécimo Roland Garros y su cuarto US Open y los Masters 1.000 de Roma y Montreal, compitiendo solamente en 13 torneos debido a las lesiones.

Esto sin contar la conquista dela Copa Davis, por quinta vez en su carrera. Este año, además, ha acabado por quinta vez como número uno del mundo (2008, 2010, 2013 y 2017), por delante en esta ocasión del serbio Novak Djokovic y de Federer. Su temporada se completó con la final del Abierto de Australia, las semifinales de Wimbledon y Barcelona, y las de los Masters 1.000 de Montecarlo, Madrid e Indian Wells.

"Me veo jugando hasta que la cabeza me dé para poder mantener la pasión por lo que hago. También es verdad que creo que es más fácil que la cabeza se mantenga con la ilusión si el cuerpo te responde. Si el cuerpo no te deja competir en libertad porque tienes más dolor de la cuenta, es ley de vida y las cosas necesitan acabar", reconocía el manacorí hace solo unos días en una entrevista a este diario. Cuestionado por sus 19 Grand Slams y lo que le motiva para seguir compitiendo, el manacorí no ocultó su ambición: "A día de hoy estamos en la situación que estamos. Federer tiene 20, yo 19 y Djokovic 16. Me gustaría acabar como el que más títulos ha ganado, pero no es una obsesión. La ambición sana es buena, la desmesurada es mala, como todo en la vida". La cita olímpica, en la que aspira a su segunda medalla y la conquista de lo que sería su decimotercer título en Roland Garros es ahora lo que mueve a Nadal.



Juegos de Tokio

"Falta un oro olímpico para rematar el trabajo de tantos años". El calvianer Mario Mola no esconde su ambición para el curso que entra. El tres veces campeón del mundo de triatlón tiene las Olimpiadas de Tokio entre ceja y ceja. El mallorquín suma siete años seguidos en el podio mundialista, pero todavía guarda en el recuerdo ese mal sabor de boca que dejó su participación en los Juegos de Río.

Como él, serán muchos los deportistas mallorquines que defenderán los colores de España en la cita deportiva más importante del año. Cintia Rodríguez logró su plaza para los Juegos tras la disputa del último Mundial de gimnasia. La mallorquina no estará sola, en la cita le acompañarán Nicolau Mir y Adrià Vera, quienes junto a sus compañeros Néstor Abad, Thierno Diallo y Joel Plata, devolvieron al equipo masculino de artística a la cita olímpica ocho años después de su presencia en Londres 2012.

Marcus Cooper, en piragüismo, también estará en Tokio 2020. El palista de Cala d'Or se colgó el pasado agosto la medalla de plata en la prueba del K4 500 metros del Mundial disputado en Szeged (Hungría). El mallorquín, del RCN Portopetro, formó el K4 español junto a Saúl Craviotto, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade.

En natación Joan Lluís Pons obtuvo a mediados de diciembre la plaza para los Juegos en la prueba de los 400 metros estilos al rebajar en una décima el tiempo exigido por la Real Federación Española de Natación. Rudy Fernández, Sergi Llull y Alba Torrens también apuran su puesta a punto para llegar en perfectas condiciones a la cita olímpica, donde España quiere seguir mostrando su gran potencial en el baloncesto.



Mir y Augusto prometen guerra en el Mundial de motociclismo

Tras el inesperado y repentino adiós de Jorge Lorenzo, Joan Mir en MotoGP y Augusto Fernández en Moto2 llegan pisando fuerte como representantes mallorquines en el Mundial de motociclismo. Mir, en su segundo año en la categoría reina, intentará subirse a un podio que se vende muy caro, como uno de los pilotos más prometedores del panorama nacional. "Mi objetivo no es luchar con Marc Márquez una carrera, si no pelear con él por el título. Esto no será este año que viene, pero sí en 2021 o 2022", reconocía hace solo unos días el piloto de Suzuki. Por su parte, Augusto Fernández luchará por levantar la corona en la categoría intermedia, tras un curso en el que peleó por la primera plaza hasta las últimas carreras del año. En 2021 seguramente dará el salto a la categoría reina.



El año de consagración de Enric Mas y Mavi

Después de defender los colores del equipo belga Deceuninck-Quizk Step, más pensado para clásicas y pruebas de un día que para grandes vueltas, Enric Mas aterriza en el Movistar para corroborar las buenas sensaciones que dejó en la Vuelta a España 2018, en la que ganó una etapa. Pese a su juventud, el de Artà deberá asumir el liderazgo en un equipo hecho para triunfar en las grandes citas del año. Mavi García, por su parte, quiere lograr objetivos importantes y victorias al frente de su nuevo equipo, la escuadra italiana Alé BTC Ljunlana. 2019 ha sido un buen año para la mallorquina, quien volvió a ser la corredora española de referencia en el Mundial de fondo, siendo la mejor en la general de la cita dentro del combinado nacional.