Esto no se puede volver a repetir

Hay anécdotas muy significativas. En el último minuto con el partido resuelto, el entrenador visitante sentó a uno de sus jugadores. Gran parte del público del Palau d'Esports de Son Moix le aplaudió como reconocimiento a su extraordinaria labor. Precisamente esto es lo que ocurrió cuando Aranzana sentó a Shaquille Cleare, autor de 25 puntos y después de haberse mostrado imparable en la pintura.

El B the travel brand mostró ayer su peor cara. Se enfrentó a un rival de la parte baja de la clasificación y la historia de Canoe se repitió. El conjunto de Alonso jugó un mal partido. Durante los 40 minutos fue dominado por el Lleida, que cuajó un gran encuentro y en el que la mano del nuevo entrenador se dejó ver en Son Moix. Fue incapaz de parar a Cleare, que superó claramente a todos sus defensores anotando y cargándoles de personales y sobre el que no se articularon las ayudas necesarias.

Tampoco supo frenar a Steven Santa Ana, que anotó 28 puntos, 8/8 en triples. Sin duda los protagonistas del encuentro. Al mérito del Lleida hay que añadirle el demérito del BTTB (73-83).

El primer cuarto fue determinante (13-23). Los mallorquines salieron muy fríos, concediendo excesivamente a su rival. Incómodos y desacertados en ataque (0/3 en triples) y poco consistentes en defensa. Lofberg era el único que se salvaba del naufragio de los primeros diez minutos. Por su parte los ilerdenses demostraban una buena defensa y en ataque imperaba el equilibrio: aprovechaban la superioridad interior de Cleare y abrían la cancha con los triples de Santa Ana. En el segundo período se produjo una ligera, pero insuficiente mejoría (19-21). El Lleida continuaba mostrándose superior. No permitía correr a los locales y faltando 4 minutos llegó a ganar de 17. El desacierto ofensivo seguía vigente en el Palma y Álex Hernández conseguía el primer triple finalizando el cuarto. Cleare y Santa Ana seguían a lo suyo.

El descanso no sentó bien a los locales. A falta de 4:23 el electrónico reflejaba un preocupante 40-63 (-23). Fue entonces cuando el ímpetu de Quintela y la aportación de Lofberg y Barac propició una reacción de los mallorquines y consiguieron un parcial de 14-3. Se llegaba al final del período con un esperanzador 54-66.

En el último período el BTTB lo siguió intentando, pero cada vez que estaba a punto de meterse en el partido, el desacierto en acciones francas y en algunos tiros libres no lo permitió y sólo se consiguió maquillar el resultado final.

Con esta inesperada derrota, el B the travel brand mantiene la tercera plaza en la clasificación, pero se aleja del sueño de la Copa. Todo un palo inesperado.



Respeto



Félix Alonso, técnico del B the travel, reconoció la superioridad del Lleida: "Han sido justos vencedores y nos han dominado los cuarenta minutos. No hemos respetado al rival como tocaba. Nuestra puesta en escena ha sido bastante deficiente, hemos recibido 44 puntos, la circulación de balón ha sido muy fácil en cada uno de sus ataques, el balón a Cleare llegaba con mucha facilidad, nos castigaba en el poste bajo, hemos dejado que Santa Ana tirara muy liberado al principio y le hemos dado demasiada confianza". El leonés añadió que el desacierto ofensivo no les permitió entrar en el último cuarto en el partido y "al final hemos maquillado un poco el resultado". Alonso fue más allá al recordar que si regalas 20 minutos, "cuando te quieres poner ya es tarde". Por su parte, Gustavo Aranzana, entrenador del Lleida, se mostró feliz. "Sabíamos donde podíamos hacer daño al Palma", confesó.