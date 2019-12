Un 2020 sin tregua para Rafa Nadal

Un 2020 como cualquier otro año en su dilatada carrera, pero con el añadido, no menor, de los Juegos Olímpicos de Tokio. La cita olímpica, en la que aspira a su segunda medalla de oro tras la conquistada en Pekín 2008, está marcada en rojo en el denso calendario de Rafel Nadal, que a sus 33 años se marca como principal objetivo la conquista de lo que sería su decimotercer título en Roland Garros. Pero para eso falta medio año.

El próximo sábado 3 de enero se estrena en la nueva Copa ATP, que se disputa en Australia, una especie de Mundial de naciones. Nadal, que viajó ayer a Perth, competirá junto a Bautista, Carreño, Feliciano y Ramos contra Japón, Georgia y Uruguay hasta el día 12. Ocho después dará inicio el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, y único grande que solo ha conquistado una vez tras disputar cinco finales, la última en 2019, en la que cayó ante Djokovic.

Después de Australia y tras un par de exhibiciones en Kuwait y Ciudad del Cabo, disputará el torneo de Acapulco, un ATP 500. Nueva exhibición en Atlanta, ante el búlgaro Grigor Dimitrov, e inicio de los Masters 1.000 estadounidenses, en Indian Wells, del 12 al 22 de marzo, donde defiende semifinales, y Miami, del 25 de marzo al 5 de abril, uno de los pocos torneos que faltan en su palmarés pese a haber disputado cinco finales.

Con la llegada de la primavera llega la temporada de tierra, con Montecarlo del 12 al 19 de abril, donde aspira a su duodécimo título; Barcelona, del 20 al 26 del mismo mes, donde también opta a su duodécimo título; Madrid, del 3 al 10 de mayo; Roma, del 10 al 17 del mismo mes, torneo en el que defiende título, y la gran cita de Roland Garros, del 24 de mayo al 7 de junio, el evento más importante de su carrera.

Tres semanas después, del 29 de junio al 12 de julio, se disputa el torneo de Wimbledon, tercer grande de la temporada. Y la última semana de julio, hasta el 2 de agosto, el campeón de diecinueve grandes disputa los Juegos de Tokio, que se jugará en pista dura cubierta, a priori, una desventaja para el mallorquín.

A continuación debería participar en el Masters 1.000 de Toronto, del 10 al 16 de agosto, pero su presencia en este torneo dependerá de hasta dónde haya llegado en Tokio. Tras Toronto llega Cincinnati, del 16 al 23 de agosto, torneo del que se ha ausentado en las dos últimas ediciones y que sirve de preparación para el último grande de la temporada, el Abierto de Estados Unidos, que se disputa del 31 de agosto al 13 de septiembre. Nadal defiende en Nueva York el título conquistado hace tres meses ante el ruso Daniil Medvedev.

La parte más trascendente de la temporada habrá llegado a su fin. Después llega la Copa Laver, un torneo de exhibición entre Europa y el resto del mundo, una competición en la que Nadal disfruta como pocas veces.

El Masters 1.000 de Shanghái, del 11 al 18 de octubre, torneo que no disputa desde 2017; París-Bercy, del 2 al 8 de noviembre, otro de los pocos títulos que no ha ganado; la Copa de Maestros de Londres, del 15 al 22 de noviembre, y la Copa Davis, que con su nuevo formato se disputa de nuevo en Madrid, del 23 al 29 de noviembre, completará un año sin tregua para un Nadal que, con 33 años, se verá obligado a reducir su calendario. "Ya no tengo edad para disputar 25 torneos", dijo el campeón en Manacor en una entrevista a este diario el pasado día 24.

Nadal cerró su triunfal 2019, uno de los mejores de su carrera deportiva, con 65 partidos disputados, con un balance de 58 victorias y solo siete derrotas. Un reto difícil de superar.



Espectacular 2019

Rafel Nadal cierra un 2019 espectacular, con cuatro títulos: su duodécimo Roland Garros y su cuarto US Open y los Masters 1.000 de Roma y Montreal, compitiendo solamente en 13 torneos debido a las lesiones. Esto sin contar la conquista de la Copa Davis, por quinta vez en su carrera. Este año, además, ha acabado por quinta vez como número uno del mundo (2008, 2010, 2013 y 2017), por delante en esta ocasión del serbio Novak Djokovic y de Federer. Su temporada se completó con la final del Abierto de Australia, las semifinales de Wimbledon y Barcelona, y las de los Masters 1.000 de Montecarlo, Madrid e Indian Wells.