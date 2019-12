Los regatistas del Club Nàutic s'Arenal consiguen más de 60 títulos en 2019

Los regatistas del Club Nàutic s'Arenal cierran el 2019 con más de 60 títulos cosechados, entre los que destacan 35 medallas de oro, 9 de plata y 18 bronces repartidos entre campeonatos autonómicos, nacionales e internacionales. Una cifra récord gracias al esfuerzo de los cien regatistas y diez entrenadores que forman parte del equipo de regatas del club.

Ferrán Muniesa, gerente del Club Nàutic S'Arenal, afirma que "ha sido un año muy positivo en cuanto a resultados se refiere pero también por la consolidación del trabajo como club". Y añade que "tenemos una estructura muy competente y profesional gracias al trabajo de todos los que forman parte del equipo y a los valores que se transmiten".

El buque insignia del club es Maria Perelló, que ha revalidado el título de campeona del mundo de la clase Optimist, además de campeona de la Copa de España y de Balears. Conrad Konitzer y Nando Rodríguez se han proclamado campeones de Europa de 420, bronce en el Campeonato del Mundo y campeones de España. Andrea Perelló y Neus Ballester han sido campeonas del mundo de 420 sub 17, subcampeonas en el Mundial ISAF, campeonas de Europa sub 17 y campeonas de España de 420 sub 17.