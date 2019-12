Diego Nunes: "Quiero hacer algo grande en el Palma"

Diego Nunes se siente "muy agradecido" y "contento" de ampliar su vinculación con el Palma Futsal hasta 2023 con la idea de seguir creciendo junto al club y con la ambición de tratar de conseguir cosas importantes con la camiseta verde pistacho. El de Sao Paulo aseguró que "fue una decisión muy pensada tanto en lo deportivo como en lo familiar, pensé que es lo mejor porque el Palma es un club que en poco tiempo ha crecido muchísimo y cada temporada piensa en hacer algo más", por lo que considera que es "un privilegiado porque muchos jugadores quieren estar aquí".

Por eso, Nunes cree en el Palma. "Quiero apostar por este proyecto, que es muy bonito, y ayudar en la pista poniendo lo mejor de mí. Estoy muy agradecido al club porque me abrió las puertas de venir a España, que era mi sueño. El proyecto también es ilusionante porque quiere crecer y ganar cosas. Vamos a hacer cosas muy grandes seguros".

El jugador hizo una demostración de ambición al asegurar que su intención es la de conseguir cosas bonitas con la camiseta del Palma Futsal. En este sentido, Nunes avisa de que el equipo todavía no ha dicho la última palabra esta temporada y que todavía tienen retos ilusionantes por delante para tratar de convertir este curso en histórico. "Soy un jugador muy ambicioso y quiero hacer algo grande con este club. Me queda mucho camino pero creo que podemos hacer algo grande esta temporada.Tengo claro que quiero ser un jugador muy importante en esta liga y en el club. Todavía puedo dar mucho más porque cada año aprendo más", dijo.