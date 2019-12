El Mallorca pregunta por Arana

El Mallorca tiene sobre la mesa el nombre de Guilherme Arana para reforzar su lateral izquierdo en este mercado invernal. El brasileño, que pertenece al Sevilla, ha estado cedido en esta primera vuelta en el Atalanta, aunque la falta de minutos en este equipo italiano, que se medirá al Valencia en los octavos de final de la Liga de Campeones, ha provocado su salida. Según informa el diario Estadio Deportivo, la dirección deportiva que dirige Javi Recio ha preguntado por la situación del futbolista, que ha estado a disgusto en Italia.

Su salario supera el millón de euros, una cantidad prohibida para el Mallorca, pero la intención del Sevilla de que el futbolista siga en Europa y no regrese a su país facilitaría que se hiciera cargo de un porcentaje de la ficha en el préstamo hasta el 30 de junio. Eso sí, el Gremio, Inter, Palmeiras y Atlético Mineiro también le pretenden por el gran cartel que tiene en Brasil, así como el CSKA de Moscú y el Galatasaray turco.

Arana cubriría una parcela que está en entredicho en Son Moix. Lumor, a pesar de que goza de la titularidad, no está convenciendo y Baba Rahman necesita tiempo para elevar su nivel tras su lesión. Lo que es seguro es que Moreno no está por la labor de esperar a nadie en un momento tan delicado de la temporada. Fran Gámez y Joan Sastre, los dos laterales derechos de la plantilla, han tenido que actuar en la zurda en alguna ocasión, pero es evidente que no es su posición natural.

Arana, de 22 años, cumple con el perfil que le gusta al preparador valenciano porque es un defensa con largo recorrido, de los que sube y baja la banda y tiene capacidad para centrar. El sudamericano fue premiado como 'Mejor Lateral Izquierdo del Brasileirao' con la camiseta del Corinthians y, según explica el diario deportivo andaluz, fue convencido por la insistencia que mostró Óscar Arias, entonces director deportivo del Sevilla, para que diera el salto a Europa.

El club nervionense pagó nueve millones de euros más uno en variables por un futbolista que fue cedido el pasado 28 de agosto al Atalanta, con el que únicamente ha disputado cuatro encuentros. El titular es Robin Gosens, un carrilero de un gran nivel y que quiere el Juventus de Turín. La pasada temporada Arana empezó siendo titular en el esquema de Pablo Machín, tanto en la fase de la clasificación como en la de grupos de la Liga Europa, así como también en la Liga -nueve partidos-, pero la destitución del técnico soriano y la llegada de Joaquín Caparrós le relegó a un ostracismo que siguió en el Atalanta.

Arana, según la misma información, se siente frustrado por haber tenido tan poco protagonismo en los últimos meses, cuando atraviesa por años importantes para su crecimiento, y va a ser ese aspecto, el de jugar mucho, el que va a anteponer a la hora de elegir a su nuevo club.