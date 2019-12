Alonso: "El domingo espero a un Lleida que venga herido"

Félix Alonso, técnico del B the travel brand espera que no se repita el guion vivido ante el Canoe (que acabó con derrota de los palmesanos) y el equipo saque su mejor versión para vencer al Força Lleida, rival este domingo en Son Moix: "Me espero un equipo que venga herido. La semana pasada cambian de entrenador, pierden por 29 puntos en casa recibiendo más de 100... Vendrán con ganas de demostrar que son mejor equipo de lo que han mostrado en jornadas anteriores". "Tenemos que estar preparados porque seguro que nos van a cambiar a nivel ofensivo muchas de las situaciones que han venido practicando y a nivel defensivo, que es donde tienen un gran margen de mejora, tratarán de ponernos en dificultades con algún tipo de defensas alternativas. Y más conociendo a Gustavo Aranzana será algo que traten de hacer para cambiar el ritmo del partido", ha añadido.

El Palma viene de conseguir dos buenas victorias en casa ante rivales de gran envergadura como Ourense y Breogán. Alonso espera que el equipo continúe con la buena de resultados: "Es un partido muy importante para nosotros. Volvemos a jugar en casa, en los dos últimos las sensaciones han sido muy buenas. El equipo a nivel ofensivo ha estado muy bien y va a ser un encuentro complicado".

Tras dos años de estancia en la isla, el técnico ha destacado "el crecimiento" del club y del equipo. "Cuando llegué aquí íbamos cinco victorias y diez derrotas. El año pasado nuestro balance era de siete victorias y siete derrotas. Este año es de 29 victorias y doce derrotas, lo que viene a significar el crecimiento del club, del equipo y estamos contentos de la situación en las que nos encontramos este año, pero conscientes de la dificultad de la competición", ha resaltado.

Alonso, que ha mostrado su satisfacción al tener a toda la plantilla a su disposición, ha confirmado que aún es pronto para ver en la cancha a Matt Staimbrook. "No va a jugar esta semana. La primera vez que ha jugado un cinco contra cinco ha sido esta mañana. La sensaciones son buenas. Al contrario de lo que ocurrió la semana pasada con bastante inflamación el líquido se le ha ido. Se encuentra bien a nivel físico y animado, pero no vamos a forzar una situación cuando lleva ya tres meses parado y tenemos al resto de los pívots en condiciones. Lo normal es que esperemos al partido de Almansa cuando tenga algo más de ritmo", ha explicado.

Sobre Xavi Rey, que ya gozó de algunos minutos la semana pasada tras recuperarse de su lesión, Alonso deja en sus manos una mayor participación con el equipo: "Dependerá de las circunstancias del partido y del rendimiento que él tenga. Lo que sí es verdad es que está mejores condiciones que la semana pasada".

Al ser cuestionado acerca de los números necesarios para clasificarse para la Copa. Alonso prefiere centrarse en lo más inmediato, el partido ante el Lleida. "La Copa tiene que ser una consecuencia del trabajo bien hecho. Ya hemos dicho por activa y por pasiva que queremos jugarla. Si podemos ser anfitriones mucho mejor. Si cometemos el error de pensar que los partidos que quedan es un error. Vamos a jugar el partido el domingo, lo que hagan los demás es cosa suya y luego ya pensaremos en el siguiente. Tenemos la suficiente experiencia como para darnos cuenta de que cómo es esta competición y los ostiazos que se mete uno cuando mira más allá", ha puntualizado.

Para terminar, Alonso tan solo ha deseado una cosa para 2020. "Lo mismo que le pedí al 2019, salud. De lo demás ya nos encargaremos nosotros", ha concluido.