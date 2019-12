Jaume Munar: "Quiero soñar con todo y a partir de aquí vamos a ver a dónde llegamos"

­Jaume Munar inicia el año 2020 instalado en el puesto 86 de la ATP tras un 2019 con luces y muchas sombras, que cerró ganando en noviembre el Open de Montevideo. Su objetivo más inmediato es "seguir disfrutando" de jugar al tenis.



­Jaume Munar (Santanyí,1997) afronta la nueva temporada con cambios en su cuerpo técnico (ha llegado Pepo Clavet, que sustituye a Pedro Clar, aunque sigue Tomeu Salvà). No habrá demasiados cambios, como demuestra que ha estado realizando su pretemporada en Mallorca tras regresar de Uruguay. sueña con Australia, Wimbledon o la Copa Davis... aunque admite que todavía le queda mucho "por aprender y por mejorar".

P ¿Cómo se define usted como tenista?

R Creo que estoy en una etapa de formación aún. Tengo 22 años y muchísimas cosas por cambiar, por aprender y por mejorar. Pero me gusta ser agresivo. Mi mejor golpe es el saque y creo que la característica que más me define es que soy competitivo. Me encanta competir.

P¿Cuánto influye Rafel Nadal en su formación?

R Con Rafel tengo relación de antes de la academia. Cuando yo tenía 15 años, él ya me hacía un poquito el papel de padre en el circuito (...) A día de hoy, más que un compañero de trabajo creo que es casi un amigo. Comparto tiempo con él dentro de la pista y también fuera, con lo cual estoy aprendiendo mucho de él. Creo que es un ejemplo a seguir no solo tenísticamente, sino con su manera de afrontar las situaciones complicadas en la vida; y en eso me fijo. Él trata de ayudarme en todo lo que puede y así lo siento yo. Creo que tenerlo como espejo es algo único.

P¿Qué representa Nadal?

R Creo que estamos hablando del mejor deportista en la historia de España y de una de las personas que en el deporte español va a marcar un antes y un después.

P¿Qué es lo más importante de formarse en su academia?

R Primero de todo, tenerlo detrás a él personalmente, que es un grado muy grande. Después, poder compartir valores como los que comparten en la academia, estar rodeado de los chicos que están allí y tener el equipo que tengo es simplemente maravilloso.

P ¿Cómo afronta el hecho de ser una promesa del tenis español?

R Feliz, porque creo que hemos tenido una camada de jugadores espectaculares en los años anteriores y ahora tener esas opciones de llegar donde ellos es especial. Creo que España tiene gente con quien poder disfrutar el tenis más allá de la generación de ahora, aunque es verdad que esa generación es prácticamente única. Para nosotros tener la opción de llegar donde ellos lo han hecho es una motivación extra.

P ¿Qué aspiraciones tiene para el futuro? ¿Con qué gran torneo sueña?

R Primero de todo, lo que me gustaría es disfrutar como lo estoy haciendo. Empecé a jugar al tenis con casi diez años y, a día de hoy, que tengo 22, sigo disfrutando como antes y eso es el objetivo más a largo plazo. Torneos hay muchos. Australia es mi Grand Slam favorito, Wimbledon es historia, al igual de que la Copa Davis. Quiero soñar con todo y a partir de aquí vamos a ver a dónde llegamos. Tengo 22 años, estoy en una posición muy privilegiada, pero creo que puedo llegar más arriba y para eso estoy trabajando.