Gerard Osorio: "Jugar en casa la Copa del Rey es una motivación extra, será muy especial"

­Gerard Osorio (Sant Cugat, 1993) cumple su segunda temporada en el Urbia Palma. El opuesto barcelonés, segundo mejor hombre de su equipo en ataque con una eficiencia del 36%, valora de forma positiva la primera vuelta del equipo. "Todos pensamos en la Liga y en la Copa", asegura sobre el objetivo para 2020.

El Urbia Palma ha terminado la primera vuelta de la Superliga Masculina en tercera posición. De once partidos disputados ha ganado ocho y perdido tres. Todas las derrotas han llegado fuera de casa (en las pistas del Emevé Lugo, Almería y Teruel). El equipo se marcha de vacaciones pensando ya en los retos del 2020.

P Ha sido una lástima no poder despedir el año 2019 con una victoria ¿Cómo está el equipo tras la derrota en Teruel?

R La realidad es que fue un partido con altos y bajos por parte de los dos equipos y la suerte no nos acompañó en el tie break. Sin embargo, queremos quedarnos con las cosas positivas y creo que el equipo hizo dos sets muy buenos. Estuvimos a un buen nivel pese a que, finalmente, se nos escapó la victoria.

P Terminada la primera vuelta de la Superliga, ¿qué balance se hace en el equipo?

R Yo creo que debemos hacer un balance muy positivo. Estar a un punto de los dos primeros clasificados (Almería y Teruel) es para estar orgullosos. También debemos tener en cuenta que en esta primera vuelta hemos jugado en pistas muy complicadas con las visitas al primer, segundo y tercer clasificado.

P El equipo ha finalizado en tercera posición, así que no será cabeza de serie en la Copa del Rey.

R La realidad es que no era para nada un objetivo fácil de lograr. Como he dicho antes, en la primera vuelta de la liga nos ha tocado visitar la pista de los primeros clasificados. Así que ser terceros no debe ser ningún impedimento para el equipo. Ya se ha demostrado otros años que se puede llegar a la final y ganar la Copa pese haber jugado tres partidos.

P ¿Hace especial ilusión que la próxima edición de la Copa del Rey se juegue en el Palau d'Esports de Son Moix?

R Tenemos muchísima ilusión depositada en este torneo. Poder jugar en casa esta competición es una motivación extra. Será muy especial para todos.

P ¿Pensando ya en el 2020? ¿Qué le pide al año nuevo?

R Ahora nos vamos un par de días de vacaciones, pero a partir del próximo 27 de diciembre ya empezaremos a preparar el derbi contra el ConectaBalear Manacor. Tenemos muchas ganas de empezar el año de la mejor forma posible y seguir mejorando de cara a la Copa y el final de la liga. Al nuevo año le pediría que nos respeten las lesiones y poder seguir entrenando sin grandes contratiempos con todos los compañeros. Así podremos encarar la segunda parte de la temporada con las máximas aspiraciones posibles.

P ¿Cuáles son los grandes objetivos del próximo año?

R Nuestro gran objetivo es seguir mejorando y eso, al final, se verá reflejado en la pista. Todos pensamos en la Liga y en la Copa.