Vadillo: "El tropiezo ante el Betis nos ha marcado muchísimo"

El técnico del Palma Futsal Antonio Vadillo está satisfecho con el trabajo de los suyos en el día a día y con el rendimiento que ofrecen el fin de semana. La eliminación copera ante el Betis es un borrón importante en una primera vuelta en la que los verde pistacho están cuartos en la tabla: "El tropiezo de Betis nos ha marcado muchísimo porque entendemos que hicimos méritos suficientes para ganar, pero nos penalizó la falta de acierto a portería", reconocía un Vadillo que ya ha pasado página y que tras todos los obstáculos que han ido poniéndose en el camino del Palma Futsal se muestra más que satisfecho con los suyos.

"Esta temporada empezó movidita. Sabíamos que Paradynski se iba a ElPozo y después apareció lo de Taffy que nos trastocó un poco los planes. Habíamos trabajado con antelación, teníamos tres fichajes de garantías y decidimos no salir al mercado. Empezó la temporada con problemas lesivos y esto nos condicionó. Empezó con derrota la Liga pero estábamos trabajando bien y dimos un paso al frente. Ahora hemos acabado una buena primera vuelta que pudimos hacer muy buena con todo el tema de los récords. No fuimos capaces porque nos volvió a penalizar mucho la falta de acierto de cara a gol. En líneas generales veo bien al equipo", explicó.

La plantilla verde pistacho también pone buena nota a lo que ha sido el 2019 en lo deportivo aunque también queda latente la insatisfacción e inconformismo que caracteriza un equipo ganados. Uno de sus capitanes, Tomaz, dice que "el balance general en lo deportivo es muy bueno" porque, añade, "el equipo ha estado a un buen nivel de competición y de jugar pero nos queda una espinita de que en los momentos claves no hemos sabido dar ese paso adelante, pero en general nos ha dejado satisfechos por los partidos que hemos hecho, la Liga, el playoff de la temporada pasada y solo nos queda seguir currando y mejorar cada día para intentar lograr algo bonito esta temporada". El cierre brasileño lamenta que "hemos podido hacer historia pero calculando fríamente ha sido una buena primera vuelta y hay que seguir así, sin bajar de esta línea" para quien sabe si algún día aspirar a levantar algún título.

En el plano más personal, Tomaz se muestra satisfecho sin matices en un año que ha sido muy bueno en lo deportivo pero todavía mejor en lo personal con el nacimiento de su primera hija. Todo esto en conjunto han hecho un 2019 inolvidable para el jugador brasileño: "2019 para mí ha sido muy bueno y muy bonito. Desde la temporada pasada que hicimos un gran playoff contra Barça que me salí un poco y el nacimiento de mi hija que ha sido algo precioso, la mejor cosa del mundo. Deportivamente, esta temporada, me están saliendo muchas cosas como hacer goles que me estaban faltando, sigo jugando bien pero todo lo que sea para ayudar al equipo lo seguiré intentando y ojalá sigan llegando los goles y las victorias".



Un 2020 para soñar

La vista se centra ya en el 2020 en el que el Palma Futsal tiene un año apasionante por delante con la disputa de la Copa de España en marzo ya garantizada y en una buena situación para tratar de alcanzar el playoff por el título de Liga e, incluso, para hacerlo partiendo desde una buena situación. El entrenador del Palma Futsal pide salud, trabajo y algo de suerte en los momentos decisivos: "Pido que nos respeten las lesiones, que sigamos todos los que estamos, que el equipo vaya creciendo y que sigamos trabajando como lo estamos haciendo. Principalmente salud, que es lo que más tenemos que buscar, y que ese factor de suerte en momentos puntuales nos favorezca alguna vez". Por su parte, Tomaz pide "al 2020 que seamos un equipo paciente porque tenemos que saber esperar las cosas buenas pero que peleemos para estar arriba porque tenemos muchas oportunidades y no las podemos dejar escapar".