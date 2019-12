El árbitro balear Cuadra Fernández, entre los siete elegidos a dirigir la Supercopa

La Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció ayer los siete árbitros, entre los que se enucentra el colegiado del Comité Balear Cuadra Fernández, que dirigirán los partidos de la Supercopa, que se disputará del 8 al 12 de enero en Yeda (Arabia Saudí). Las designaciones para las semifinales con 48 horas de antelación.

Juan Martínez Munuera (C. Valenciano), Jesús Gil Manzano (C. Extremeño), Pablo González Fuertes (C. Asturiano), José Luis González González (C. Castellano-Leonés), Santiago Jaime Latre (C. Aragonés), José María Sánchez Martínez (C. Murciano) y Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear) son los colegiados designados.