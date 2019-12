Manix Mandiola: "Se veía desde fuera que nos iban a pintar la cara"

Manix Mandiola, técnico del Atlético Baleares, no ocultó que su equipo mereció la derrota ayer frente al Marino de Luanco. "Ellos además de tres goles han tenido otras ocasiones. Se veía desde fuera que nos iban a pintar la cara, con un fuera de banda han marcado y por momentos hemos generado algo de juego, teniendo en cuenta cómo estaba el campo", señaló.

"Era el Marino que esperaba y quería pensar que mis jugadores se adaptarían mejor al campo y circunstancias, pero no hemos parado sus armas. El que está acostumbrado a este fútbol siempre tiene más suerte y nos ha penalizado", se lamentó el técnico vasco. "Nos han ganado justamente, no nos hemos adaptado al campo. El perfil del equipo no es para este campo. Por momentos ha estado igualado, pero el de casa se ha adaptado y nada que objetar", añadió.

Mandiola quiso pedir calma por los resultados, aunque dejó claro que "lo que ha pasado es una evidencia": "El año pasado acabamos la primera vuelta con 34 y llevamos 39 a falta de una jornada. Esto es parte de la competición. El objetivo es mejorar esta temporada, el año pasado estuvimos a nada de subir y ahora partido a partido, paso a paso. No reprocho nada a la actitud de mis jugadores, pero lo que ha pasado es una evidencia".

El técnico blanquiazul mandó un recado a los que comentan que el Grupo I es más sencillo que el resto: "Cuando ganamos 8 partidos seguidos y líderes destacados decían que el grupo era fácil. Esa gente no conoce el norte", dijo.

También tuvo palabras de elogio para Cervero, que entró en el campo en sustitución de Jordan: "Cervero todo lo que tocó lo hizo bien, pero el rival nos contrarrestó todo".

Por su parte, Pedro Orfila, que volvía a su casa, reconoció que el segundo tanto de los locales "fue un golpe muy duro". "Sabíamos que iba a ser un partido difícil, de mucha disputa y el Marino se adaptó mejor. Es una semana atípica por la Copa, pero sabíamos que teníamos que estar juntos. Estar acostumbrado a su campo ayuda. Merecimos el empate, pero el 2-0 fue un golpe muy duro del que no nos supimos reponer", comentó el defensa blanquiazul.