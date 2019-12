El Atlético Baleares se estrella ante el Marino y pierde el liderato

El Atlético Baleares despide el año 2019 con derrota ante el Marino de Luanco (3-0) y dice adiós al liderato en favor del Atlético de Madrid, que ha vencido a domicilio al Melilla. En un terreno de juego con unas condiciones muy complicadas para la práctica del fútbol, el Baleares no ha podido plasmar su superioridad y ha pagado su falta de acierto de cara a gol, ante un conjunto local que ha sabido rentabilizar sus ocasiones de gol.

El Marino, uno de los equipos con el presupuesto más bajo de toda la categoría de bronce, se ha visto favorecido por las condiciones del partido, más acostumbrados que los blanquiazules a batallar en escenarios complicados. El Baleares, que tan solo había encajado tres goles a domicilio en lo que se lleva de temporada, ha encajado los mismos en la mañana de hoy.

No se vio mucho fútbol durante la primera mitad, a pesar de que los de Manix Mandiola salieron con el once de gala, tan solo con la baja obligada de Luca Ferrone por lesión. No ha tardado en llegar el gol de los locales. Corría el minuto 14 cuando Álex Arias ha adelantado a los suyos. Villapalos ha tenido el empate tras una jugada ensayada, pero incomprensiblemente ha mandado el balón al larguero a portería vacía. Cuando el primer tiempo ya expiraba, Manu Herrera ha evitado el segundo tanto de los locales con una gran mano tras una contra endiablada de los marinistas.

Tras el paso por vestuarios, el Atlético Baleares ha comenzado a asediar la portería defendida por Javi Porrón, aprovechando que tenía el viento a favor. Pero una vez más el equipo ha evidenciado serios problemas para lograr goles lejos del Estadi Balear. Tiene trabajo Mandiola en este parón navideño (la plantilla volverá al trabajo el día 30) de cara a mejorar sus registros a domicilio y poder ser más competitivo fuera de la isla. La han tenido Jordan y Rovirola en el 58, tras un saque de esquina, pero entre los dos no atinaron a rematar el balón solos ante la portería.

Manix ha intentado agitar el encuentro dando entrada a Iturraspe y Cervero por Jordan y Vallori, pero el resultado ha sido nefasto para los intereses blanquiazules. En apenas cinco minuto los locales han dejado sentenciado el encuentro. Arias, de penalti, ha logrado el segundo en su cuenta particular en el 70. Y tan solo cuatro minutos después, Guaya ha sorprendido con una falta lejana para poner el tercero en el marcador. Dura derrota para el cuadro blanquiazul, que despide el año en segunda posición tras liderar prácticamente toda la primera vuelta el Grupo I.