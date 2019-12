Mandiola: "Messow contrata y yo entreno"

"Messow contrata y yo entreno", afirmó ayer Manix Mandiola, técnico del Atlético Baleares, sobre el mecado de invierno tras el brindis navideño que el club celebró para agradecer a los patrocinadores, medios de comunicación y las peñas balearicas su apoyo. En el acto,que se desarrolló en el restaurante Es Rebost de la plaza de España, el entrenador hizo un balance de 209 "positivo". "Hemos hecho 80 puntos este año, unos números impensables. En el camino tuvimos dos grandes decepciones, pero en el global hemos hecho una barbaridad de puntos".

"No pensamos en 2020, tenemos ahora la opción de hacer 43 puntos si ganamos el domingo. No nos estamos desinflando", aseveró, aunque reconoció que el equipo debería reforzarse en enero: "Espero que si viene alguien en el mercado de invierno sea para mejorar la plantilla o hacerla más competitiva, un fondo de armario que nos penalizó el año pasado en la última eliminatoria; queremos mirar al banquillo y tener alternativas reales". "Todas las posiciones son mejorables, hasta para el Barça o Madrid. Con lo que tenemos mira dónde hemos llegado, pero para cuando haya lesiones... siempre viene bien", explicó, y añadió: "Somos de Segunda B y la temporada se hace larga".

"No nos hemos reunido aún para hablar de fichajes, Messow contrata y yo entreno", agregó sin querer ofrecer más detalles sobre qué necesita, aunque sí habló de Nuha: "Si viene, bienvenido sea y estaría encantado".

"La Copa nunca me entusiasmó demasiado, ya se ha quedado uno de Primera y ocho de Segunda fuera y todo el mundo juega con fondo de armario", explicó restando importancia a la derrota y eliminación en Salamanca. "La Copa ya ha pasado, le damos menos importancia, todos los equipos juegan con los menos habituales y no culpamos a los que llevan menos minutos. No nos rasgamos las vestiduras por caer con Unionistas, pero la afición tiene derecho a enfadarse", admitió.

"Quiero ganar la Liga, pero solo podemos tener influencia el domingo que viene", indicó Mandiola, que quiere cerrar el maño con una victoria: "Espero que en Luanco compitamos bien, cerca de nuestro 100% y espero que la asignatura del gol fuera de casa que tenemos pendiente, empecemos a aprobarla".

Para este duelo confirmó la ausencia de Ferrone: "Es un chico muy explosivo, esperamos el resultado de la resonancia pero mínimo serán dos o tres semanas de baja".

"Mi deseo para el próximo año es seguir enganchando a la gente y estar cuanto más alto mejor, que la gente se identifique con el Atlético Baleares y que contribuyamos a ponerlo en el mapa del fútbol nacional", concluyó Mandiola.