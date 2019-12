El mallorquín Enric Mas ya luce los colores del Movistar Team

El Movistar Team ha presentado este jueves sus equipos masculino y femenino para la próxima temporada 2020, un año en el que cumplirá diez años con su denominación y el patrocinio de Telefónica y que afronta "con ilusión y objetivos sin límite", pese a haber perdido ciclistas importantes. Entre ellos, la mallorquina Mavi García. Sin embargo, la presencia balear ha aumentado en el equipo masculino: a Lluís Mas se han unido el artanenc Enric Mas y el menorquín Albert Torres.



La formación masculina contará con 28 ciclistas, con 14 fichajes para la temporada 2020, entre ellos el del mallorquín Enric Mas, llamado a ser uno de los jefe de filas junto al veterano Alejandro Valverde y a Marc Soler, tras las marchas del colombiano Nairo Quintana, el ecuatoriano Richard Carapaz y el español Mikel Landa.



Unzué: "Enric debe aprender a correr como líder"

Valverde: "Enric tiene que dar ese saltito que le queda"

Movistar Team Masculino

Movistar Team Femenino

Lo más entretenido de la presentación de Movistar. El intercambio de zascas (o bromas) entre Marc Soler y Enric Mas. pic.twitter.com/wcxozpJ7Qp — El Tío del Mazo (@eltiodelmazo) December 19, 2019

El, recalcó el optimismo para este nuevo año. "Será otra gran temporada.y para poner objetivos sin límites", ha señalado durante la presentación celebrada en la sede de Telefónica."Es posible que echemos a alguno en falta, pero estamos ilusionados ante una gran temporada y con la idea de verles crecer y que Marc (Soler) yen solitario", ha añadido el navarro, que no se ha olvidado de Alejandro Valverde, sobre el que "recaerá la responsabilidad en muchos de los grandes objetivos"., de que piensen en cosas más importantes. Tienen que aprender definitivamente a correr como líderes, con esa responsabilidad, y es la idea con la que partimos en 2020", ha advertido.Sobre el mallorquín y sus opciones para el Tour de Francia, Unzué ha pedido "relativizar todo". ", y por otro lado ya le hemos visto hacer cosas interesantes. Su regularidad es un aval importante yy que un día estemos en condiciones de poder optar a la victoria del Tour", ha concluido.Por su parte,ha reconocido que ha vivido "ocho años muy bonitos e intensos" con el Movistar Team, en especial cuando se proclamó campeón del mundo, y que el 2020 será un "año de muchos cambios". ". Intentaremos enseñarles lo máximo posible y yo hacer lo mejor que sé: dar pedales, cuidarme y hacer disfrutar", ha asegurado el murciano, que lo dará todo por conseguir "una medalla olímpica, que es algo muy difícil"., señaló que deberá afrontar el Tour de Francia y dar el "saltito" que le queda para estar en la élite. "Enric ya ha demostrado que puede siendo segundo en la Vuelta.", ha manifestado el murciano.Alejandro Valverde,, Marc Soler, Imanol Erviti, José Joaquín Rojas, Jorge Arcas, Edu Prades, Carlos Betancur (COL), Juan Diego Alba (COL), Héctor Carretero, Dario Cataldo (ITA), Íñigo Elosegui, Gabriel Cullaigh (GBR), Sebastián Mora,, Juri Hollmann (ALE), Johan Jacobs (SUI), Matteo Jorgensen (USA),, Nelson Oliveira (POR), Mathias Norsgaard (DIN), Antonio Pedrero, Juergen Roelandts (BEL), Einer Rubio (COL), Sergio Samitier, Eduardo Sepúlveda (ARG), Carlos Verona y Davide Villella (ITA).Lourdes Oyarbide, Sheyla Gutiérrez, Katrine Aalerud (NOR), Aude Biannic (FRA), Jelena Eric (SRB), Alicia González, Eider Merino, Bárbara Guarischi, Paula Patiño (COL), Gloria Rodríguez y Alba Teruel.