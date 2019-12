Vallori: "Hemos perdido una ocasión única en Copa"

Guillem Vallori ha sido claro esta mañana al valorar la eliminación copera del Atlético Baleares tras la derrota por 1-0 ante el Unionistas de Salamanca. "Toca cambiar el chip y no es fácil, hoy costará más asumir esta derrota€ no quiero decir fracaso, pero sí una desilusión al no poder estar en segunda ronda de Copa porque era una oportunidad única de jugar contra un equipo de superior categoría", ha reconocido. "Cuando pierdes en liga sabes que en una semana tienes una reválida, pero en Copa por eso se llama la competición del KO, no tienes tiempo de reacción y no hay vuelta atrás. Hay que corregir errores y asumir responsabilidades porque hemos perdido una ocasión única, creo que debería haber pasado el ATB", ha añadido.

El central ha analizado el partido y ha achacado gran parte de la derrota a que relagaron "los primeros 35 minutos". "La primera parte la regalamos, pero la segunda estuvimos mucho tiempo en su campo y es un golpe duro no habernos clasificados, porque creo que con nuestra dinámica y competitividad pensaba que íbamos a pasar. Ayer nos pasó por encima la primera parte el colista del grupo II y debió haber sido al revés. Regalamos 35 minutos y después a contrarreloj no nos bastó porque el rival sabe jugar con el timing del partido y no llegamos a tiempo de girar esta situación", ha destacado.

El central aboga ahora por centrarse en Liga y llegar al parón de Navidad en lo más alto de la tabla. "Si antes pensábamos pasar de ronda en Copa lo máximo que pudiéramos y estar arriba en liga, ahora solo tenemos seguir arriba en la liga y ascender a final de temporada. Queremos ganar el domingo para ir en Navidad primeros, pero si no es así no hay que encender las alarmas, queremos mantener el liderazgo y subir", ha concluido.