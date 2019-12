Ramos: "Se ve bastante claro que hay dos penaltis"

El jugador del Real Madrid Sergio Ramos lamentó que Hernández Hernández, árbitro del Clásico, que acabó 0-0, no revisase las jugadas de Varane en el área del Barcelona porque, según el capitán blanco, "se ve bastante claro que son dos penaltis".

"Lo hemos visto en el descanso y se ve bastante claro que son dos penaltis, pero lo que yo diga no cambia nada. Hemos tenido mala suerte, espero que cuando los penaltis los hagamos nosotros, lo mismo no lo mira. Pero no nos podemos quedar con estas cosas. Se ha visto un gran Real Madrid y a pesar de que no sea una victoria nos vamos contentos", indicó en declaraciones a Movistar.

"Sumar siempre es positivo, hoy hemos visto a un Real Madrid con mucha personalidad, con un equipo que ha ido a robar el balón en su campo y creo que les hemos creado muchas dificultades. Ha habido poco margen de error en los detalles y este es el resultado que queda", añadió Ramos sobre el césped del Camp Nou.

"¿Merecimos más? No sé si más, pero creo que controlamos bastante bien el juego y las ocasiones, hemos tenido alguna que otra más que ellos, pero no es fácil. Planteamos esa estrategia y ha salido bien pese a no encontrar el gol", dijo el camero.

Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, felicitó a su jugadores por el "gran partido" que hicieron contra al Barcelona, donde en su opinión solo les faltó marcar el gol de la victoria.

"Estoy muy contento por la actitud. Hicimos un gran partido, nos ha faltado nuestro gol. Merecíamos un poco más. Esto es fútbol, cuando tienes ocasiones, hay que meterla. Nos ha faltado claridad en el tramo final y hay que felicitar a los jugadores, porque no es un campo fácil", aseguró en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Zidane no se mostró "preocupado por la falta gol" porque, según subrayó, "lo más importante es tener ocasiones de gol y juego", algo que, según dijo, sus futbolistas generaron.

"Hemos jugado muchos partidos en los que hemos metido muchos goles. Hoy nos ha faltado claridad en el tramo final. Mis jugadores tienen que estar muy contentos de lo que han hecho", insistió.

En ese sentido, reconoció: "Sí, hemos perdonado. Teníamos opciones para ganar. Hoy hemos perdonado, no hay que darle más vueltas. Lo importante es la actitud, lo que hicimos durante 90 minutos, quitándole la posesión a este equipo que no le gusta correr detrás del balón".

Zidane no ahondó en dos posibles penaltis a Varane en el primer tiempo y valoró positivamente que el partido se haya disputado después de las movilizaciones organizadas por la plataforma independentista Tsunami Democràtic en los aledaños del Camp Nou antes y durante el encuentro.

"Ha salido bien para el Barcelona, el Real Madrid y el fútbol. Se ha visto un buen partido de fútbol y creo que podemos estar contentos", finalizó.