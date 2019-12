El Palma Futsal se reivindica

El Palma Futsal aprendió la lección de Sevilla. En el deporte todo lo bueno que hagas no sirve de nada si no defines las ocasiones que tienes, algo fácil de decir y que no resulta sencillo de cumplir. Y en Burela tuvo otra prueba. El Palma Futsal se llevó el triunfo con dos goles en un minuto en los últimos instantes de un partido en el que se puso por delante con los tantos de Ximbinha y Diego Nunes y que igualaron los gallegos en la segunda parte. Reacción de casta de los mallorquines, que encadenan la cuarta victoria en la Liga con los goles de Rafa López y Joao a cinco minutos del final. Triunfo por 2-4 que reafirma la tercera posición en la tabla.

El Palma Futsal juega a gusto con el balón, domina la posesión y crea. El principal problema es la definición. El equipo salió a Vista Alegre con la intensidad y el ritmo que requería el partido para someter al rival desde el primer minuto y creando ocasiones. El premio a la insistencia llegó a balón parado. Eloy Rojas sacó de esquina a media altura y Ximbinha se desmarcó de su rival para volear a la red. Primer golpe. Pocos minutos después llegó el segundo. Gran contragolpe de los isleños que acabó con el esférico para Hamza que asistió a Diego Nunes para marcar a placer. El Palma conseguía lo que más le cuesta.



Situación inmejorable

La situación era inmejorable. Los de Vadillo se defendían con el balón y tampoco sufrían en exceso pero quedaba mucho partido por delante. En una de las llegadas de los gallegos, Eloy Rojas se fue al suelo para defender la jugada y tocó el balón dentro del área. Penalti. Matamoros no perdonó y batió a Nico Sarmiento, que salió para tratar de atajar la pena máxima. El equipo local cogió moral con el tanto y adelantó la presión para buscar el empate antes del descanso y a punto estuvo de conseguirlo con un pase filtrado que sorprendió a todos y que recibió Pope ante Barrón. El cordobés salvó la ventaja en el mano a mano ante su excompañero de equipo.

El Palma tenía el partido donde quería para la segunda parte aunque no se podía confiar ni con el rival ni con el resultado y por ello salió del vestuario con la misma intensidad que con la que comenzó el partido. Edu rechazó con el hombro un potente disparo de Eloy Rojas en la primera acción clara de la segunda mitad. El rival sabía que el cronómetro corría en su contra y puso la línea de presión alta para evitar que el Palma jugara y crease con comodidad. El partido estaba abierto. El Palma trataba de dominar con el balón y el rival de presionar para robar y salir rápido. Diego Nunes tuvo la más clara en una buena acción de Ximbinha y que el primero no pudo rematar a puerta vacía al desviar un rival con la punta de la zapatilla.

El Palma insistía. El rival no aflojaba. Partido abierto y con opciones para cualquiera pese a que los isleños llevaban el peso del partido. Otra vez el palo se cruzó en el camino de los baleares en un gran disparo de Eloy Rojas desde la frontal. Segundo de la noche. Cada equipo jugaba a lo suyo, con más disparos del Palma a la portería rival pero sin fortuna. Los gallegos creaban peligro cuando conseguían enlazar una buena contra. Barrón evitó el empate con una buena intervención a un lanzamiento de Lucho.

El Palma no conseguía el gol que le diera la tranquilidad. Y llegó el tanto del empate con un remate certero de Álex Diz en un pase que recibió a la espalda de la defensa balear. El partido se complicaba a seis minutos del final pero la reacción de los de Vadillo fue contundente. Rafa López marcó el tercero al cazar un rechace dentro del área rival tras no blocar Edu un potente disparo de Diego Nunes. Y casi sin tiempo para digerir el gol, llegó el cuarto. Joao robó en la salida de presión del rival y lanzó un zurdazo cruzado que acabó con el balón en la red. La puntería llegó en el momento justo y en un minuto que decidió el partido. Burela apostó por jugar con portero-jugador los últimos minutos pero ya fue demasiado tarde.