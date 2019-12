Mandiola: "Queremos dar un regalo a la afición ante Las Rozas"

Manix Mandiola, técnico del Atlético Baleares, espera que su equipo rinda a buen nivel y consiga los tres puntos mañana ante Las Rozas (12.00 horas/web IB3), en un partido que el técnico vasco espera "dar un regalo" a la afición: "Habrá que hacer las cosas bien porque Las Rozas no vendrá a pasar el día. Queremos dar un regalo a la afición ahora y el primero del año, claro. Delante de nuestra afición nos exigimos más porque jugamos para ellos, pero todos los partidos son importantes, sobre todo el inmediato, en el que tenemos verdadera influencia".

Mandiola ha señalado que su equipo debe seguir jugando igual a lo que viene haciendo en los últimos encuentros en el Estadi Balear. "Esperamos seguir en la misma dinámica de casa, haciendo ocasiones, jugando bien y sacando los partidos. Esperamos hacer bien lo nuestro e irá bien. Fuera de casa los dos últimos partidos hemos hecho pocas ocasiones y sacado un córner, mucho por mejorar. La diferencia de casa a fuera en todos los partidos es que el de casa da un paso adelante y el de fuera uno atrás y son dos de diferencia. En casa siempre se da un poco más y queremos mantener nuestros buenos números. Las sensaciones son buenas, el último partido ante el Celta incluso empezamos perdiendo y le dimos la vuelta y son experiencias que nos dan fuerza", ha explicado.

El técnico blanquiazul ha confirmado la baja segura de José Peris y ha dejado en el aire la participación de Iturraspe. "Peris es baja segura. Iturraspe tiene unas pequeñas molestias y dependerá de cómo se encuentre mañana", ha comentado.

El técnico ha restado importancia al hecho de que el Atlético de Madrid B se haya situado a tan solo un punto en la clasificación. "No siento que nos hayamos desinflado por estar a un punto del segundo, nunca nos hemos ido inflando por ganar ocho partidos. No cambia nada, no nos interesa lo que hagan los demás, llevamos dos puntos más que el año pasado a estas alturas. Que se preocupen los que estén detrás, que tampoco creo que el segundo se preocupe que bastante bien va. Nosotros nos preocupamos de nuestra casa", ha concluido.