Rafael Nadal exhibe su quinta Copa Davis en su museo de Manacor

Rafael Nadal ha depositado en su museo de Manacor la sexta Copa Davis conquistada por España el pasado noviembre y una camiseta conmemorativa firmada por todos los jugadores del equipo nacional, que a partir de ahora se podrán visitar en la Rafa Nadal Academy by Movistar.



El concurso de Nadal, número uno del mundo, fue determinante para que España levantara la 'Ensaladera' junto a Roberto Bautista, Pablo Carreño, Feliciano López y Marcel Granollers. De los once puntos que el equipo dirigido por Sergi Bruguera sumó en La la Davis Cup by Rakuten Madrid Finals, el tenista mallorquín sumó ocho en partidos individuales y en dobles.



Nadal solo ha perdido un partido individual de los treinta que ha jugado en la Copa Davis -ante el checo Jordi Novak en 2004 con 17 años-, en el primer encuentro que disputó en esa competición. Acumula 29 partidos consecutivos ganados en la Copa Davis sin margen de error. Para encontrar su última derrota hay que remontarse hasta 2005 donde cedió en el partido por parejas frente a los italianos Daniele Bracciali y Giorgio Galimberti, formando equipo con Feliciano López (6-4, 4-6, 2-6, 6-4, 9-7).



Esta temporada en Madrid, el manacoríse impuso en individuales a Karen Khachanov (RUS), Borrna Gojo (CRO), Diego Schwartzman (ARG), Daniel Evans (GBR) y Denis Shapovalov (CAN). En dobles lo hizo frente a Dodig/Pavic (CRO) con Marcel Granollers, González/Mayer (ARG) también con Granollers y Murray/Skupski (GBR) con Feliciano López.



La quinta Copa Davis de Nadal dejó, además, una mágica cifra: se trata del título número 100 que conquista en su carrera. A los 84 trofeos que ha logrado en individual, suma 11 en dobles y otros cinco en la Copa Davis.



Esta marca le permite ser centenario, algo de lo que solo pueden presumir John McEnroe (160), Mike Bryan (128), Jimmy Connors (126), Bob Bryan (126), Roger Federer (112), Ilie Nastase (107), Stan Smith (102) e Ivan Lendl (101).



Nadal comparte 5 títulos de Copa Davis con Feliciano López, pero sólo hay dos compatriotas que han ganado más partidos que él en la competición: Manolo Santana (69) y Manuel Orantes (39).