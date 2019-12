Mandiola: "Hemos querido cerrar el partido y darlo por bueno con el punto"

Manix Mandiola reconoció que su equipo aguantó el empate al final del encuentro para así evitar una situación similar vivida en el partido ante el Getafe B, que acabó con derrota del conjunto blanquiazul. "Sabíamos que iba a ser complicado ganar aquí. Con la experiencia de Getafe, donde nos pareció malo el empate y encima perdimos en el minuto 89. Hoy quisimos cerrar el partido y darlo por bueno con un punto", señaló.

El entrenador aclaró que no esperaba ver una victoria fácil de su equipo. "No me ha sorprendido para nada el Melilla. Esta categoría es así, solo ha perdido un tercio de sus partidos. Ellos han sido muy intensos en la primera parte, nos han metido en nuestro campo, la perdíamos rápido y en el minuto treinta parecía que queríamos el descanso. En la segunda hemos cambiado, nos hemos adaptado en la pelea y hemos igualado el partido", destacó.

El técnico vasco restó importancia al hecho de ver reducida su distancia respecto a su más inmediato perseguidor, el Atlético de Madrid B. "El año pasado fuimos campeones con 76 puntos, no vamos a ganar en todos los campos. Somos un equipo de Segunda B. No es mi problema que gane el Atlético de Madrid B. Hoy tenemos dos puntos más que en la primera vuelta del año pasado, quedando todavía dos jornadas por disputar", resaltó.

Mandiola mostró su preocupación por el alcance de la posible lesión de Peris. "Lleva semanas que le duele todo porque juega todos los minutos y hoy ha tenido un problema en la rodilla que esperemos que no sea mucho. Iturraspe no ha tenido rodaje pero ha jugado noventa minutos. Nos alegramos de que esté porque nos puede dar mucho", explicó.

Por su parte, José Peris, en declaraciones a Radio Marca Baleares, explicó lo que sintió en el terreno de juego. "El campo estaba blando y se me ha quedado la rodilla clavada. Me he asustado, pero el fisio me ha dicho que es buena señal que pueda doblar la pierna. Ahora toca esperar a llegar a Palma y ponerme en manos del doctor y hacer las pruebas para saber qué tengo", comentó. "Ya sabíamos que sería un partido complicado, es un punto que nos sirve para seguir líderes", añadió sobre el empate ante el Melilla.