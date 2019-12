Jaime Ayarza marca las diferencias en el Trofeo Ciutat de Palma

El regatista Jaime Ayarza, del Real Club Náutico de Gran Canaria, se proclamó ayer campeón del 69 Trofeo Ciutat de Palma Bufete Frau en la clase Optimist (274 participantes) tras una tercera jornada en la que, por fin, el viento hizo acto de presencia en la Bahía de Palma. El regatista canario, tercero del mundo, hizo valer su condición de primer 'cabeza de serie' y se impuso con un inapelable parcial de dos victorias y un segundo puesto en la regata organizada por el Real Club Náutico de Palma, que ha reunido a 389 barcos (409 deportistas) de 16 países desde el pasado 6 de diciembre hasta ayer.

"El Ciutat de Palma es una regata con mucho nivel y me voy muy contento. Ha sido una temporada muy buena para mí, la verdad es que no me esperaba llegar tan lejos", aseguró el campeón del 69 Trofeo Ciutat de Palma, quien confía en mantener su buena racha y clasificarse para el campeonato del mundo de 2020 que tendrá lugar en el Lago di Garda (Italia). La situación meteorológica fu muy distinta a la de las dos jornadas previas, en que un severo anticiclón se abatió sobre la Bahía de Palma.

El alemán Carl Krause (2+2+4), plata, y el suizo Stach Vleeshouwers (1+4+4), bronce, completaron el podio de la clase Optimist, mientras que la mallorquina Aina Garau, sexta de la general (3+1+9), se impuso en categoría femenina.

La victoria en la clase Europa, para cuyo ranking nacional es puntuable el Trofeo Ciutat de Palma Bufete Frau, fue para Pau Schilt, del Club Nàutic El Garraf (3+1+1). Le siguió en segunda posición Isaac Vila, del Club Nàutic Estartit (2+4+7). La vencedora femenina fue Mónica Veenhoven, de El Balís (6+12+6), que ocupó la séptima plaza de la general.

La clase Europa, con 43 participantes, fue la segunda más numerosa de la flota del 69 Trofeo Ciutat de Palma Bufete Frau, al que se reincorporó con fuerza en la edición del año pasado tras varias ediciones ausente.

Jordi Lladó, del Real Club Náutico de Palma, se ajustó al guion y obtuvo una victoria clara en la clase Laser Radial con dos triunfos y un segundo puesto. El vigente campeón de España sub 19 navegó siempre en la vanguardia de la flota y no dio opciones a sus rivales. Ricard Castellví, del Club Nàutic Cambrils (2+4+1), se colgó la plata y el mallorquín Justo Martínez, del Club Nàutic S'Arenal (5+2+4), obtuvo una trabajada tercera plaza. La mejor fémina fue Lara Himmes, del Club Náutico de Calpe (dns+7+6), undécima absoluta.

El regatista del Real Club Nàutic Port de Pollença Gaspar Villalonga (3+1+2) se llevó el triunfo en la clase Laser 4.7 con una renta de dos puntos sobre el segundo clasificado, Pepe de Sintas (1+2+5). Rodrigo Gámez, del Club de Vela del Port d'Andratx (4+4+3), fue tercero, mientras que Sofía Velasco, del Club Nàutic Cala Gamba (10+7+8), séptima en la general, fue la vencedora femenina.



420



En 420, los mallorquines Antonio Martino y Joan Català, del Club Marítimo San Antonio de la Playa (1+4+4), lograron imponerse por dos puntos a Pablo Ruiz y Fernando Rodríguez, del Real Club Náutico de Palma (5+1+5), que fueron segundos. La tercera posición fue para la tripulación mixta formada por Pau Mesquida y Laura Martínez, en representación del Club Nàutic Arenal y el RCNP (4+10+1). María Perelló y Marta Cardona, del CNA (6+11+6), quintas absolutas, levantaron la copa de vencedoras femeninas.

La ceremonia de entrega de premios, presidida por el alcalde de Palma, José Hila, puso el punto final al emblemático Trofeo Ciutat de Palma Bufete Frau en su 69 edición.