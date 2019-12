B the travel brand - Leyma Coruña: Un segundo cuarto para enmarcar

El B the travel brand se reconcilió ayer con la victoria. Después de dos derrotas consecutivas, se tenía que ganar. Y no falló, lo hizo desplegando un baloncesto de muchos quilates, especialmente en el segundo periodo ante el Leyma Coruña (99-71).

Su ataque fue más fluido e incisivo que en otras ocasiones y sobresalió la anotación de Bivià, Quintela y Barac. El acierto rozó el sobresaliente: 50 % en triples. Con una defensa coral extraordinaria que no permitía a los visitantes desplegar su juego y con un González que capturó 12 rebotes, 6 de ellos en ataque.

A pesar de que Alonso intentó contrarrestar la dureza e intensidad del Coruña con un cinco inicial atípico, con Tomàs y Lofberg jugando de 2 y de 3, los gallegos dominaron gran parte del primer período. La excelente actuación de Quintela permitió a los de Ciutat en el último minuto ponerse por delante en el electrónico.

Lo bueno estaba por llegar. El segundo cuarto fue una auténtica exhibición de juego (29-11). Una defensa muy activa, unos contraataques que castigaban los errores visitantes, un plus de dureza y una nómina extensa de jugadores que aportaban. Coruña no pudo contener el festival de juego de los locales. El partido estaba muy bien encarrilado.

Después del descanso los gallegos salieron con más energía. Un parcial de 1 a 9 obligó al técnico del BTTB a pedir tiempo. Sergio García, entrenador del Leyma, intentó equilibrar el partido con una defensa zonal mixta (triángulo + 2). Bivià, excelso en el lanzamiento triple, no permitió ningún brote de reacción. Fue el periodo más igualado, pero la diferencia parecía insalvable (+ 21)

En el último cuarto Coruña lo siguió intentando, no se rindió, pero pasados pocos minutos se convirtió en un puro trámite y si no hubiera habido una comprensible relajación, el resultado habría sido centenario.

El B the travel fue superior al rival, no le permitió mostrar el buen juego que había exhibido en las últimas jornadas y desplegó un baloncesto primoroso y a la vez enérgico en varias fases del encuentro. Se recuperaron las buenas sensaciones que se habían perdido en los dos últimos encuentros. Además, en la grada estuvo Gabriel Subías, que ya no está vinculado con el Grupo Barceló, patrocinador del club, pero que dejó claro que seguirá apoyando al B the travel.



Alonso



Félix Alonso felicitó a sus jugadores "por la victoria y por la manera cómo se había conseguido. "Para mí la mejor noticia, más allá de la victoria, es la vuelta de Joan Tomàs". Destacó que habían mejorado ofensivamente, que habían "corrido mucho mejor" el contraataque y que el trabajo defensivo había sido excelente. "Estoy muy contento porque todos los jugadores que han jugado han aportado", añadió. Reconoció que los primeros minutos "habían sido malos, pero la salida de Quintela y Bivià ha dado otro aire". "Tenemos que ser prudentes. Sabemos cómo es esta liga y el domingo que viene tenemos un difícil partido", finalizó.