Mandiola: "Es un viaje muy largo, pero no es excusa"

Mandiola no se fía del Melilla.

Manix Mandiola no se fía del Melilla, un clásico de la Segunda División B al que visitará este próximo domingo (11:30 horas, retransmitido por IB3 Televisió) el Atlético Baleares. Un rival al que los palmesanos ya se midieron (y eliminaron) en junio,en la fase de ascenso a Segunda.

"Ha cambiado de jugadores como nosotros e incluso de entrenador, es un equipo que lleva muchos años en la categoría", advirtió Mandiola, quien además agregó que es "un viaje muy largo que lo complica más, pero no es una excusa".

"Vamos a intentar a hacer un buen partido fuera de casa y lo que tenga que ser, será", sentenció el preparador eibarrés, más tranquilo tras la victoria por goleada al Celta B la pasada jornada. "No sé lo que propondrá el Melilla, sé cómo juegan pero solo me preocupa que nosotros nos acerquemos al 100% para sacar el partido.", indicó.

"No me fijo mucho en el Atlético B, si volvemos a hacer estos números en los próximos partidos tendremos un saco de puntos, me fijo en lo nuestro", sentenció sobre el filial rojiblanco, que les ha alcanzado en la clasificación.

"El año pasado hicimos 41 puntos en la segunda vuelta y esta estaremos cerca de los 40 en la primera, lo cual era impensable", recordó Mandiola, que añadió: "Si haces lo tuyo cada uno está en su sitio". "No podremos mantener esta línea de puntos, pero si llevamos una línea regular cada uno acabará donde merece y espero que por detrás nuestro", aseveró.

La buena noticia para el técnico blanquiazul es que "Rovirola e Iturraspe están recuperados". "Llegan con algo menos de forma porque llevan tiempo sin jugar, pero con oficio como para no necesitar pretemporada", explicó. "Que nos faltara Iturrraspe y Rovirola a la vez nos ha hecho mucho daño, porque nos faltaban piezas para cerrar un partido. Que estén ahora para estos últimos encuentros del año nos va a venir bien", afirmó.

Sobre el portero Manu, que volvió al once ante el Celta B señaló: "Nuestra idea era que jugara cuando estuviera recuperado, porque se partió la cara por el equipo". "No es que Xavi (Ginard) no se lo merezca, es que solo podemos sacar un portero y luego vendrá la Copa", concluyó.