Alonso: "Esta zozobra no será excusa para que el equipo no rinda"

"La primer sensación es de sorpresa y preocupación, pero Gabriel Subías estuvo antes de ayer (el lunes) en el entreno, se dirigió a la plantilla y le trasmitió tranquilidad en el proyecto", aseguró ayer Félix Alonso, técnico del B the travel brand de LEB Oro.

"Dijo que está todo cerrado y que solo tenemos que preocuparnos de nuestro trabajo, que tiene que ser jugar al baloncesto y ganar partidos. Creo que la zozobra no va a ser una excusa para que el equipo no rinda al nivel que tiene que rendir", indicó sobre la marcha del CEO de Avoris (patrocinador a través de B the travel brand).

En el plano deportivo, el leonés aseguró que el duelo del domingo (18:00 horas, Son Moix) ante el Leyma Coruña es "es fundamental, por jugar en casa, para romper esa dinámica de dos derrotas, por recuperar sensaciones positivas y porque jugamos contra un equipo que viene con una excelente dinámica".

Regresa Joan Tomàs

Por último, Alonso anunció el regreso de Joan Tomàs: "Cada vez está mejor, el domingo ya disputará sus primeros minutos".