Los cadetes del Penya Arrabal y el Campos apelan a la no violencia

Los equipos cadetes del Penya Arrabal y el Campos han hecho su aparición esta tarde en el terreno de juego de Can Valero, donde se enfrentaban, con pancartas apelando a la no violencia y al juego limpio. Ambos equipos realizaron este gesto con el episodio de violencia en el recuerdo que los juveniles de ambos clubes protagonizaron en Campos hace quince días, unas imágenes que fueron virales en las redes sociales.



Los jugadores y cuerpo técnico del Penya Arrabal y el Campos quedaron inmortalizados en el centro del campo con pancartas en las que se podía leer: "¿Quieres a tu club? Respeta las reglas y di no a la violencia" y "Yo así no juego".



En el partido Campos-Penya Arrabal de la categoría juvenil Preferente Grupo A disputado en Campos el pasado mes de noviembre se produjo una monumental tangana al final del partido que concluyó con victoria del conjunto palmesano por 1-2, conseguido de penalti en los instantes finales. Jugadores de uno y otro equipo y aficionados que presenciaban el encuentro en la grada del campo municipal protagonizaron un triste espectáculo que se saldó con varios heridos de diversa consideración. El hecho que provocó la tangan fue la mofa hacia el público de un jugador de la Penya Arrabal cuando el equipo desempató de penalti en el último minuto.