Augusto Fernández: "No hay excusas, el objetivo es luchar por el Mundial"

"No hay excusas. Este año que viene el objetivo tiene que ser luchar por el Mundial". El piloto mallorquín Augusto Fernández se mostró rotundo ayer, en una comparecencia en la que valoró la temporada, la retirada de Jorge Lorenzo, su fichaje por el equipo Estrella Galicia de Moto2 y hasta su participación en los '100 km de los campeones' que organiza el italiano Valentino Rossi en su rancho de Tavullia: "Es el segundo año que voy y es un espectáculo. Rodar con él impacta y son carreras muy divertidas, y también coincidir con el resto de pilotos".

"Estoy muy contento", "Estoy muy contento", afirmó Fernández, "es el mejor equipo de la categoría". "Impacta, porque es el equipo referencia de Moto2 y es un pasito más", señaló el piloto mallorquín, que ahora se tomará unas semanas de vacaciones.

Fernández ya ha tenido la ocasión de subirse a la moto, "aunque no toda, no entera". "Hemos trabajado solo con algunas piezas nuevas, porque la idea era conocer al equipo y que ellos me conocieran a mí", recalcó el mallorquín, que añadió: "Estoy muy contento con la manera de trabajar que tienen de trabajar, es un equipo que está hecho para ganar. Comparto esa mentalidad, el jefe y las personas que trabajan tienen el mismo objetivo que yo".

Su fichaje por el equipo Estrella Galicia se realizó de forma rápida y casi sorprendente. "No sabíamos nada hasta los tests de Jerez. En una semana se decidió todo. A partir de la la retirada de Jorge Lorenzo se decidió todo; Alex Márquez subió a MotoGP y quedó un sitio en esta moto. Después de Jerez se empezó a hablar y se arregló todo en una semana", explicó sobre el movimiento, en el que Honda pagó la cláusula de Álex Márquez y Estrella Galicia la de Augusto Fernández

Sobre la retirada de Jorge Lorenzo, que ha sido decisiva para su cambio de equipo, ha señalado que "esperaba que siguiera, pero no debe ser fácil cuando has sido campeón y estás delante verte en esa situación. Que disfrute ahora con lo que haga".

"Es un piloto que ha hecho historia, una referencia, ojalá yo pudiera llegar a la mitad de lo que ha conseguido él", sentenció Fernández, que también quiere encaminar su carera hacia la categoría reina: "El salto a MotoGP todos los pilotos queremos darlo. Pero quiero darlo bien dado. Si no haces un papel en Moto2... no quiero subir con un equipo cualquiera, que no tenga opciones a ganar. No quiero estar toda la vida en esta categoría, pero no quiero subir con un equipo cualquiera, no quiero ser uno más de la parrilla" aseveró.

Y para tener mejores opciones en un futuro, en 2020 debe estar luchando por el podio. "Todos sabemos que este año es importante", admitió ante los movimientos que se prevén en los equipos al final del próximo año. "Habrá varios huecos en los equipos y es importante ir bien este año", recalcó.

Augusto Fernández espera un Campeonato mejor que en este 2019, que ha calificado de "agridulce". "Pensándolo en frío, estoy muy contento con lo que se ha hecho, y he mejorado. Pero no estoy muy contento con la parte final, esperaba más de la gira asiática. El problema surgió a partir de Japón, que hicimos octavo; nos liamos un poco, no lo tomamos con calma. Nos veíamos capaces de conseguir algo", señaló, e insistió: "En general, estoy contento con la temporada. Hago quinto y ficho por Estrela Galicia. El año ha terminado bien y hemos aprendido muchísimo".

Al respecto destacó que, sobre todo, ha aprendido "lo largo que es el Mundial y lo que cambia por un pequeño error". "Cuando ves que puedes ganar y vas cuarto, y que por hacer podio te puedes caer... no sé, hay que tener más paciencia. Hay que ser muy regular, creo que será la clave el año que viene", aseveró, al tiempo que destacó que Álex Márquez ganó el Mundial "porque fue muy regular".

En cuanto a los posibles rivales 2020, en el que Augusto Fernández parte como aspirante al título, el mallorquín considera que "Luthi y Navarro estarán ahí, creo que Martín, Bastianiani, Gardner, Nagashima... hay muchos pilotos".