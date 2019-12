Joan Mir: "El objetivo es luchar por podios desde la primera carrera"

El piloto mallorquín Joan Mir ha pasado revista esta mañana a su primer año en MotoGP, en una temporada que él mismo ha calificado como "muy bonita", pero ha admitido estar ya con la mente puesta en la próxima temporada, donde espera "pelear por podios". "En los test hemos sido capaces de dar un paso al frente y estar entre los primeros todos los días. Me encuentro muy bien con la moto nueva y el motor nuevo. Soy muy optimista para la temporada que viene. Es el segundo año y podemos estar luchando por podios desde la primera carrera, que es el objetivo. Quiero estar ahí delante para ir creciendo con Suzuki y un día poder llegar a ser campeón", ha afirmado.

Mir se ha mostrado satisfecho por la temporada que ha realizado, a pesar de la lesión que le tuvo apartado dos carreras. "Hemos tenido una temporada un poco difícil porque la lesión que tuve en Brno frenó un poco la progresión. Tener una lesión tan mala a mitad de temporada, en un momento donde llevaba muchas carreras enlazadas hizo que en muchas carreras no estuviera al 100%, pero poco a poco fui cogiendo el ritmo. En la gira asiática he demostrado que estoy bien consolidado en el top7, lo que está muy bien para el primer año", ha destacado.

"He aprendido mucho. No solo técnicamente, sino también mentalmente. Tener una lesión como la que tuve, una caída que no sabes muy bien que ha pasado€ todo esto te hace pensar que ¿por qué no me puede volver a pasar esto? He tenido que apartar eso y en Misano ya pude estar luchando por las primeras posiciones. He aprendido cómo superar obstáculos tan complicados", ha añadido.

El piloto, que se trasladó a vivir a Andorra, ha valorado positivamente el cambio, en especial por ayudarle a tratar la lesión sufrida en Brno. "En lugares donde no hay calor ni humedad me siento al 100%. Andorra me ha ido muy bien para recuperarme por el clima y la altura, ya que me ha ayudado mucho a abrir la capacidad pulmonar. Me encuentro bien, pero hemos de esperar a los los test de Sepang en febrero para ver como estoy con calor y humedad", ha reconocido.

El palmesano ha asumido que esta temporada será "muy complicado" batir a Marc Márquez, que ha dominado todo el año con mano de hierro. "Es muy difícil porque su equipo y él han encontrado una manera de explotar mucho sus capacidades técnicas. La moto es pequeña y está hecha para él. Está demostrado que quién coge esa moto y no es él, no va rápido. Se ha visto este año con Jorge Lorenzo", ha recordado.

Precisamente ha dedicado unas palabras al expiloto, que anunció su retirada hace dos semanas. "Está claro que ha sufrido, pero creo que ha tomado una decisión buena. Ahora llega un momento de su vida que no es tan bonito como parece. Es un momento donde tendrá que saber bien dónde colocarse y dónde estar para no perder la cabeza. Estamos hechos para correr y si nos quitan eso€", ha reflexionado.

Mir será el único mallorquín en la parrilla, una situación que no le causa una presión añadida. "Está claro que ha dejado el listón muy alto. Mi objetivo no es ser el relevo de Lorenzo, sino llegar a ser campeón las veces que se pueda. Es complicado porque en MotoGP has de tener en cuenta todos los factores", ha puntualizado.

También ha hablado sobre las relaciones de amistad con otros pilotos del circuito. "Soy un bicho raro. Hay gente que le gusta entablar amistad con otros pilotos. Yo cuando acabo el trabajo me voy y me pongo a descansar y pensar en otras cosas, no tengo mucha relación con ellos", ha admitido.

Por último, ha valorado la temporada de Augusto Fernández en Moto2. "Lo ha hecho muy bien esta temporada y ha demostrado que está para ganar. Ahora que ha cambiado a un nuevo equipo es un reto, así que a ver cómo le va. Le deseo lo mejor", comentó. "Es un candidato muy importante para el título del año que viene y como mallorquín estaría contento si está ahí luchando por ello", ha concluido.