El Atlético Baleares se da un festín ante el Celta B

Ha vuelto el 'Manix team' y con él una nueva victoria del Atlético Baleares (6-1), quien se dio un festín de goles y fútbol ante su gente. El conjunto blanquiazul se impuso este mediodía al Celta B en el nuevo Estadi Balear, tras remontar un partido que se le puso algo cuesta arriba en el primer minuto.

Se adelantó el conjunto vigués y destapó la caja de Pandora, pero el Baleares supo reaccionar y le dio la vuelta al marcador gracias a un triplete de David Haro y los tantos de Gabarre, Arturo y Alberto Gil.

Tras tres partidos sin conocer la victoria, el conjunto blanquiazul regresa a la senda del triunfo a lo grande. Tres puntos tan necesarios como vitales en una tabla clasificatoria en la que el filial del Atlético de Madrid no pisa el freno y sigue al acecho de los mallorquines. El Baleares vuelve a ser el que era, recupera sensaciones y da un golpe sobre la mesa. Han vuelto.

Mandiola quiso poner solución a los problemas que había acentuado su equipo de cara a gol en los últimos encuentros alineando de inicio dos puntas. Gabarre y Arturo formaron en la línea ofensiva, mientras que Manu Herrera regresó bajo los tres palos en detrimento de Xavi Ginard.

En la primera acción de peligro de los de Jacobo Montes el filial gallego no perdonó. El Celta botó un córner y Gabri, sin oposición alguna, se anticipó a todas sus marcas para poner el primer tanto en el luminoso. No podían empezar peor las cosas para los balearicos, a remolque desde el minuto uno.

El Baleares no era capaz de generar y los fantasmas de los últimos partidos empezaron a sobrevolar el nuevo Estadi Balear. Solo la insistencia de David Haro en una jugada en la que poco tenía que ganar provocó el error del rival. El guardameta del conjunto vigués arrolló al extremo catalán y el colegiado, no sin dudas, señaló pena máxima. Haro transformó desde los once metros (min. 17).

El encuentro dio claramente un vuelco a partir del gol y el Baleares empezó a parecerse al equipo que deslumbró durante las primeras jornadas de competición. Desborde, jugadas elaboradas y arrancadas que pusieron en claros apuros al rival. Al filo de la media hora, Gabarre reapareció a su cita con el gol, anotando de cabeza un centro milimétrico, espectacular, de Luca Ferrone. La remontada era una realidad.

El Baleares le dio la vuelta al marcador y con ese resultado tomó el camino de los vestuarios. Con la lección bien aprendida, tras lo visto en el primer periodo, saltó el conjunto blanquiazul al césped del Estadi. Avisó Gabarre, en otra clara ocasión, pero quien no perdonó fue Arturo, tras un buena jugada de Jorge Ortiz por banda (min. 52). Se gustaba el equipo de Manix con el 3 a 1 en el luminoso.

David Haro redondeó el festín balearico con dos nuevos tantos (en el 71 y en el 85) y Alberto Gil no quiso perderse la fiesta blanquiazul firmando la sexta diana de los mallorquines ante el Celta B en el 87.



Ficha técnica:

Atlético Baleares: Manu Herrera, Luca Ferrone, Peris, Vallori, Pedro Orfila, Villapalos, David Haro, Jordan, Gabarre (Cervero, min. 78), Arturo (Borja San Emeterio, min. 62) y Jorge Ortiz (Alberto Gil, min. 74).

Celta de Vigo B: Fran, Sergio, Manu Farrando, Pampín (Ros, min. 56), Molina, Solís, Fontan, Bermejo (Vega, min. 70), Losada, Gabri y Lauti (Jacobo, min. 56).

Goles: 0-1: Gabri, tras el lanzamiento de un córner (min. 2). 1-1: David Haro desde el punto de penalti (min. 17). 2-1: Gabarre de cabeza (min. 28). 3-1: Arturo, tras una buena jugada de Jorge Ortiz (min. 52). 4-1: David Haro (min. 71). 5-1: David Haro (min. 85). 6-1: Alberto Gil (min. 87).

Árbitro: García Aceña (Comité valenciano).

Tarjetas amarillas: Villapalos (min. 40), Gabri (min. 92).

Tarjetas rojas: No hubo.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 15 del Grupo I de la Segunda B.

Estadio: Estadi Balear.