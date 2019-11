Los padres de los jugadores de la Penya Arrabal condenan la violencia y aportan un vídeo de lo sucedido

Los padres de los jugadores del juvenil B de la Penya Arrabal, que el pasado sábado estuvieron implicados en una multitudinaria tangana en el terreno de juego del Campos, posaron este miércoles por la noche con una pancarta con el lema 'No a la violencia #Yo así no juego' para mostrar su rechazo a la violencia y concienciar a los jóvenes y aficionados al fútbol y el deporte en general.

Además, emitieron un comunicado con el que pretenden esclarecer lo sucedido en el partido. Aportan unvídeo de lo ocurrido: la celebración de los jugadores de la Penya Arrabal, las agresiones y la invasión de campo.

"Decimos NO A LA VIOLENCIA, y no a las imágenes que se publicaron, puesto que no son reflejo de la realidad que sufrimos dicho día 23", señalan en su nota, y añaden: "No hay justificación posible a las agresiones que sufrieron los jugadores de sa Penya Arrabal, nuestros hijos, además de las que también sufrieron los padres que fueron a APARTARLOS".



Comunicado de los padres de la Penya Arrabal B juvenil

NO A LA VIOLENCIA, YO ASÍ NO JUEGO.

Grupo de padres Penya Arrabal Juvenil "B"

En el día de hoy, 27/11/2019, nos hemos reunido el grupo de padres y madres del equipo Sa Penya Arrabal "B", que compite en la categoría Juvenil Preferente grupo A.

El motivo de este artículo es el de explicar, esclarecer y apoyar tanto a nuestros hijos, como el club donde "militan", Sa Penya Arrabal, por los hechos ocurridos el sábado 23/11/2019, en el partido Campos vs Penya Arrabal "B".

Aportamos vídeo completo desde que se celebra el gol de la victoria a favor de sa Penya Arrabal, la celebración por parte de nuestros chicos, hasta las agresiones brutales y peleas, desencadenando en una situación deleznable y muy desagradable en la que NUNCA nos habíamos visto envueltos.

Decimos NO A LA VIOLENCIA, y no a las imágenes que se publicaron, puesto que no son reflejo de la realidad que sufrimos dicho día 23.

No hay justificación posible a las agresiones que sufrieron los jugadores de sa Penya Arrabal, nuestros hijos, además de las que también sufrieron los padres que fueron a APARTARLOS.

Para eso está la árbitra, que con el reglamento en la mano sanciona lo que considera inadecuado, y no por ello tres jugadores del equipo local pueden agredir brutalmente a un jugador hasta romperle el tabique nasal, por no decir del resto de agresores a padres y a otros jugadores de sa Penya Arrabal.

Este hecho y todos los similares, LOS CONDENAMOS, por lo que esperamos que el Comité de la Federación de Fútbol de les Illes Balears, con todas las pruebas aportadas, sea justo en sus decisiones, puesto que el mejor mensaje que podemos dar es el de JUSTICIA, y no que se les castigue por amar un deporte, el fútbol, y celebrar la Victoria.

Grupo de padres sa Penya Arrabal Juvenil "B".