Etoo cambia el césped por la Universidad de Harvard

Samuel Etoo será durante el próximo año estudiante de la prestigiosa Universidad de Harvard (Boston, EE UU). El delantero camerunés, recientemente retirado del fútbol, cursará un grado de administración de empresas.



"Cuando eres futbolista pagas a otros para que cuiden tus intereses comerciales, pero una vez que depende de ti administrarlos y deseas que crezcan, necesitas adquirir nuevas habilidades. Entonces reanudaré mis estudios para aprender administración de empresas", explicó a la revista Jeune Afrique el exdelantero del Mallorca, Barça o Inter, entre otros equipos.



Samuel Etoo, que acaba de dejar el fútbol con 38 años, ha decidido encaminar su vida hacia los negocios. Ya lo intentó en 2012, cuando fundó una compañía telefónica, Set'Mobile, pero no funcionó y acabó quebrando tiempo después. Ahora su objetivo es la empresa Betoo, dedicada a las apuestas que acaba de constituir en Camerún.



"Iré a la Universidad de Harvard en enero. Han sido lo suficientemente buenos como para permitirse tomar un curso especializado", añadió.



"Estaré en Boston casi un año y no será fácil, pero me abrirá muchas puertas. Mi compañía de apuestas pertenece a un grupo de jóvenes africanos que me pidieron que me uniera a ellos. Acepté dejarlos usar mi imagen después de meses de conversaciones, ya que me conmovió su fe en África. Me convencieron de que juntos podemos mejorar la vida cotidiana de las personas", destacó.





