Los filiales se le resisten al Atlético Baleares

El Atlético Baleares dejó escapar sus primeros puntos en el nuevo Estadio Balear (1-1). El Real Madrid Castilla rascó un empate ante el conjunto blanquiazul, quien sumó su segunda igualada consecutiva de la temporada. Los de Manix Mandiola sacaron partido de un penalti muy dudoso señalado por el colegiado Díaz Escudero para empatar un encuentro que se les había puesto en contra tras un garrafal error en la zaga blanquiazul a los 12 minutos.

Tras la igualada del pasado domingo en el Cerro del Espino, el conjunto blanquiazul vuelve a mostrar sus debilidades ante un rival, a priori, muy inferior y que fue capaz de jugarle de tú a tú al actual líder de la clasificación. El Baleares suma un punto que le coloca a seis de su máximo perseguidor, el Atlético de Madrid B, quien vio aplazado su partido de la jornada ante el Oviedo B después de que se desbordara el río Nora a su paso por las instalaciones de El Requexón.

La ausencia de Villapalos en el centro del campo la suplió Mandiola con la entrada de Luca Ferrone, quien formó a la vera de Marc Rovirola. El Baleares mostró pronto sus intenciones ante un rival que aterrizaba en la isla habiendo sumado un solo punto de los últimos doce. Acorraló el Manix Team al filial blanco, que a duras penas fue capaz de aguantar las primeras embestidas de los blanquiazules.

El Castilla no era capaz de pasar del centro del campo ni de labrar cuatro pases consecutivos, pero calidad individual le sobra a los pupilos de Raúl González Blanco. Fran García fabricó una gran maniobra desde el centro del campo, con el esférico pegado a los pies y aprovechando el pasillo que le organizó la zaga blanquiazul, para dejársela en bandeja a Pedro, quien desde la frontal del área solo tuvo que empujarla para adelantar a los suyos en el luminoso (min. 12).

El error gravísimo en posicionamiento no gustó nada al técnico de los locales, poco acostumbrado a este tipo de gazapos. Pasó factura el tanto en un Baleares poco acostumbrado a verse por debajo en el marcador y que insistía en errores de infantil, pero el colegiado del encuentro dio su brazo a torcer en un más que dudoso penalti provocado por Luca Ferrone. Jorge Ortiz no falló desde los once metros para anotar su séptimo tanto de la temporada (min. 18).

Con el empate el conjunto blanquiazul volvió a meterse de lleno en el partido y suyas fueron las mejores oportunidades hasta que ambos equipos tomaron el camino de los vestuarios. Perdonó Haro el segundo a la media hora con un disparo ante Altube que lanzó a la nubes. Tampoco hizo diana Gabarre, a un centro de Ferrone al filo del descanso.

La segunda parte empezó mucho más aciaga, mimetizándose con el frío que inundó las gradas del nuevo Estadio Balear. Se tornó el partido trabado y aburrido, con continuos parones fruto de las faltas y tarjetas que se vieron sobre el verde. Desde el primer minuto se vio que el luminoso ya no se movería y que el conjunto blanquiazul debería conformarse con el primer toque de atención de la temporada en su feudo. El inexpugnable estadio de la Vía de Cintura sufrió el primer varapalo del curso, algo que no resta un ápice a la ilusión que cada quince días inunda las gradas del campo. La afición se lo repite: Este es el año.



Ficha técnica:

Atlético Baleares: Xavi Ginard, Borja San Emeterio (Alberto Gil, min. 73), Peris, Jon Aurtenetxe, Pedro Orfila, Luca Ferrone, David Haro (Arturo, min. 68), Jordan, Gabarre, Rovirola (José García, min. 76) y Jorge Ortiz.

Real Madrid Castilla: Altube, Guillem, Fran García, De la Fuente, Javi Hernández, Blanco, Martín (Marvin, min. 73), Feuillassier (Baeza, min. 80), César Gelabert (Bravo, min. 89), Fidalgo y Pedro.

Goles: 0-1: Pedro, tras una gran jugada individual de Fran García (min. 12). 1-1: Jorge Ortiz desde el punto de penalti (min. 17).

Árbitro: Díaz Escudero (Comité murciano).

Tarjetas amarillas: Blanco (min. 17), Franchu (min. 30), Haro (min. 50), Martín (min. 57), Rovirola (min. 59), Aurtenetxe (min. 78), Peris (min. 80).

Tarjetas rojas: No hubo.

Estadio: Estadi Balear.