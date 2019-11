Federer: "Nadal y Djokovic se merecen estar por encima de mí en el ránking"

El suizo Roger Federer señaló en rueda de prensa que tanto Novak Djokovic como Rafa Nadal se merecen estar por encima suyo en la clasificación y que si él hubiera ganado Wimbledon, el serbio no habría estado tan cerca del número uno.

El helvético, con una excelsa actuación ayer por la noche, posibilitó que Nadal mantenga el número uno del mundo, como mínimo, hasta final de año, aumentando su récord de semanas hasta 205. Preguntado sobre si ha hecho un favor al balear, Federer recordó lo ocurrido en Wimbledon, cuando desperdició dos puntos de partido ante el balcánico."Sabía que había mucho en juego para Novak. Si (Djokovic) no hubiera ganado Wimbledon, quizás no lo habría tenido tan cerca, para ser sincero. Al ganarme a mí en Wimbledon, Novak ha estado tan cerca como lo ha estado", explicó.

"Ambos han tenido años geniales. Estoy feliz porque he sido capaz de ganarlos a ambos este año, pero los dos se merecen estar por encima mío en el ránking", dijo el suizo, que aspira en Londres, tras meterse en semifinales, a su séptima corona de Maestro.

Federer cortó ayer una racha de cinco encuentros perdidos de forma consecutiva ante el serbio, aunque el suizo aseguró que no era algo que tuviera en mente. "Ni siquiera sabía que no le había ganado en varios años", apuntó un Federer que no ganaba a Djokovic desde la fase de grupos de las Finales ATP en 2015. "No lo sentí porque estuvo muy parejo en París (2018) y Wimbledon (2019). No me di cuenta hasta hoy (por ayer) que no le ganaba desde mi operación de rodilla. No sé si es algo bueno o malo", agregó.

"Estoy feliz por el nivel al que he jugado y siempre es especial batir a Novak, más aún después de lo que pasó. No siento que me haya librado de los fantasmas ni nada de eso. Siento que he pasado página muy rápido después de aquello", matizó.